El Atlético se conjura para recuperar a Julián Álvarez tras su partido más tortuoso: «Lo necesitamos»

«Con el 19, Julián Álvarez», dijo el speaker por megafonía y el Metropolitano respondió. De nuevo pitos y algún que otro insulto camuflado con silbidos. Aunque hubo menos que en anteriores reencuentros. Más liviano que ante el Bayern, pero más sonoro que en otras ocasiones. Sigue sin obtener el plebiscito de la grada.

De hecho, el día que Julián se expresaba a sus pasadas declaraciones, su momento presente en el Atlético y, tal vez, a su futuro club, el Barcelona, el argentino volvió a tener la pólvora mojada. El inventario de su partido no gustó a la afición colchonera, soberana y más exigente con el delantero tras coger el micrófono en medio del Mundial.

Sus dos errores, en sendos manos a manos ante Joan García, pesaron más que su asistencia a Giuliano e inclinaron la balanza hacia la crítica por más que Simeone defendiera su figura. «Hizo un partido importante, participó en tres ocasiones más la asistencia a Giuliano. Tuvo en el segundo tiempo esa que intentó rematar por encima del portero, el centro a Baena y qué más le podemos pedir. Todos quisiéramos que hubiese llegado ese gol, pero le esperaremos, le necesitamos porque si queremos llegar a donde queremos llegar, le necesitamos, si no, no vamos a llegar», dijo el Cholo.

En el Atlético quieren recuperar al mejor Julián. Tienen depositadas en él todas sus ilusiones de tocar metal en mayo. «Lo necesitamos», dicen en el Metropolitano. Julián está recibiendo mimos tanto del cuerpo técnico como de compañeros, especialmente del clan argentino integrado por Musso, Giuliano, ‘Cuti’ Romero y el propio Cholo. En el Atlético destacan la naturaleza de Julián, que esperó el momento adecuado para pedir disculpas y cuyos actos van en dirección a recuperar su estatus de antaño en el Atlético.

Especialmente el de cambiar de agente. Ahora trabaja con el mismo que representa a Rodri, un perfil menos polémico y más discreto. Sus compañeros de equipo también le arropan. «Julián ha hecho un gran partido, ojalá todos los partidos tenga las ocasiones de hoy. Un día se tiene más puntería, otro menos, pero ojalá tenga siempre estas ocasiones que seguro que otro día las meta», dijo Baena. Salvar al soldado Julián Álvarez.