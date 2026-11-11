Alexander Sorloth vuelve a ser objetivo de la Juventus

Alexander Sorloth no está gozando de la continuidad deseada en el Atlético de Madrid. El atacante noruego de 30 años ha encadenado varias lesiones consecutivas y no parece asentarse en los planes del Cholo Simeone. Es por ello que regresan los ‘cantos de sirena’ del resto de Europa.

La Juventus, que ya se fijó en el ex de la Real Sociedad en verano, estaría interesada en retomar conversaciones para hacerse con sus servicios. El conjunto de Luciano Spalletti, que actualmente cuenta con Nick Woltemade y Kolo Muani en la demarcación de ‘9’, busca dar ese salto de calidad.

Sorloth no pasa por un buen momento en el equipo colchonero. Sequía anotadora, relegado a un segundo plano y sin ser fijo en los partidos importantes de un Atlético de Madrid que compite al máximo en cada torneo en el que se encuentra.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el equipo de Turín vería con buenos ojos hacerse con el noruego. Atrás en la rotación, sin dar una alegría a su afición y con más partidos grises que positivos en los últimos meses, no parece descabellada su salida.

Sorloth no pasa por su mejor momento

No es el mejor momento de Alexander Sorloth como profesional. El gigante noruego no mete un gol con el Atlético de Madrid desde mayo y ha tenido problemas con las lesiones. Superado en la rotación por Julián Álvarez, Kang-in Lee o incluso Jonathan David, el nórdico no termina de encontrar continuidad.

No realizó un buen Mundial con Noruega y se lesionó al inicio de la temporada. Lesión de la que tuvo recaída y no pudo debutar hasta el 10 de octubre. La situación de Sorloth en el equipo de Diego Pablo Simeone invita a pensar en un cambio de aires.

Por su parte, en una Juventus que se erige como una de las favoritas para conquistar la Europa League, quieren volver a tener jugadores de nivel tras una clara desmejora en los últimos años. El que fuera campeón de la Champions League en dos ocasiones (1985 y 1996) no alcanza la élite europea ni italiana, y busca un lavado de imagen.

Es el único atacante con esas características que tiene el equipo colchonero en plantilla. Un gran rematador, capaz de jugar con Julián o Jonathan David, rematar centros al área, bajar el balón… pero no termina de asentarse como fijo.

Jugó ante el Bayern en Champions League en el duelo que perdieron en el Metropolitano 0-2, pero no gozó de minutos en el también tropiezo ante el Barça (1-2) en un encuentro que decidía el líder de la Liga antes del parón de la Nations League.

El futuro de Sorloth en el Atleti parece más difuso que nunca, y el mercado de invierno se acerca, con deberes para los de Simeone y una necesidad de hacer efectiva la plantilla. Aún no ha marcado en lo que va de temporada, y cada partido cuenta para quedarse en el club madrileño.