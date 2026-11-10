Baena tira con bala a Julián: «Entendemos que la afición esté enfada por lo que hizo en su día»

Álex Baena ha opinado sobre la actuación de Julián Álvarez contra el Barcelona en un partido para olvidar en el que el delantero desperdició dos claras ocasiones que podían haber cambiado los designios del choque para los de Diego Simeone. El internacional español también ha afirmado que entiende a la afición del Atlético que no esté contenta con el futbolista después del desplante realizado en el pasado Mundial, cuando confesó que su «sueño» era salir del club para jugar en el Barcelona.

Julián Álvarez fue protagonista para mal en el Atlético-Barcelona, donde desperdició dos mano a mano ante Joan García que podían haber cambiado el partido, principalmente el primero. El argentino también sufrió la ira de la afición del Atlético, que le recriminó sus fallos y que no olvida lo sucedido en el último verano, cuando el delantero pidió salir del club rojiblanco. Por ello, el domingo volvieron a sonar los pitos de una gran parte del público hacia el delantero.

Baena se la tira a Julián

Sobre el partido de Julián Álvarez fue cuestionado en una entrevista Álex Baena, que el lunes se incorporó a la concentración de España para disputar los dos últimos partidos de la Liga de las Naciones contra República Checa e Inglaterra. El centrocampista habló de la situación de su compañero, al que defendió, pero también dejó claro que comprende a su afición.

«Yo creo que ayer pasó una mala noche después del partido», dijo Baena sobre un Julián al que dejó claro que «vemos en el día a día muy bien, implicado». «La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo», dijo un Baena que también afirmó que «cualquier jugador puede tener un día malo».

«Le exigimos que tenga esas ocasiones. Nos tendríamos que preocupar cuando no tenga esas ocasiones», afirmó antes de meterse de lleno en los pitos de la afición del Atlético.

🇦🇷 🤨 ¿Cómo está JULIÁN? Responde Álex Baena en #ElLarguero ❌ «Ayer tuvo una mala noche, pero nos preocupará el día que NO tenga cuatro o cinco ocasiones por partido» 😠 «Él sabe lo que hizo en su día, entendemos que la afición esté ENFADADA pero ahora está intentando volver a su nivel porque lo necesitamos» — El Larguero (@ellarguero) November 9, 2026

«Seguramente le afecte bastante. Él sabe lo que hizo en su día. Ya se ha disculpado y eso le engrandece y mucho», ensalzó a la vea, que también quiso ponerse en la pie de su afición, que ha visto cómo su estrella ha pedido salir a otro equipo.

«Entendemos a la gente del Atlético que esté enfadada por las maneras en que lo hizo, pero creo que está trabajando muy bien para ponerse a su nivel porque lo necesitamos y mucho para conseguir grandes cosas. Si sigue así, la gente le cogerá más cariño», concluyó.