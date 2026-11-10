Simeone dejó incrédulo a Gabi durante el Atlético de Madrid – Barcelona: «Julián no va a salir»

Diego Pablo Simeone dejó incrédulo a su segundo, Gabi, durante la segunda parte del Atlético de Madrid – Barcelona del pasado domingo en el Metropolitano al decirle que no iba a sustituir a Julián Álvarez. El delantero argentino jugó los 90 minutos, a pesar de que la afición pedía un cambio en el tramo final del encuentro.

«Julián no va a salir», le dijo Simeone a Gabi durante un momento del segundo tiempo el pasado domingo en el Metropolitano. El segundo técnico del Atlético de Madrid le preguntó al argentino si Julián se quedaba o no en el césped. Y la respuesta del Cholo fue contundente.

La cara de Gabi reflejaba el sentir de toda la afición colchonera. Se quedó incrédulo y no le quedó otra que callar, marcharse al banquillo y trasladar el mensaje al resto de sus compañeros. Julián iba a jugar los 90 minutos de partido. Y lo hizo en ataque, pegado a banda, junto a Sorloth y David.

La jugada no le salió nada bien a Simeone. Julián fue muy criticado durante el partido por las ocasiones que falló y en el tramo final del encuentro no creó ocasiones de peligro ante la portería de Joan García. Tampoco sus compañeros. El Atlético de Madrid perdió en casa (1-2) contra el Barcelona y terminó el duelo alejado del área culé.

Las cámaras de Movistar Plus captaron la cara de Gabi, que sin palabras reflejó el sentir de la afición del Atlético de Madrid, que desde la grada también pedía el cambio del delantero argentino. Un Julián Álvarez que todavía no ha recibido el perdón por parte de su hinchada tras sus palabras en verano diciendo que quería salir del club para cumplir su sueño.