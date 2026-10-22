El Barça hace autocrítica tras el batacazo en París

Después de 11 victorias consecutivas para iniciar la temporada, el FC Barcelona cosechó en París su primera derrota del curso. El conjunto blaugrana midió sus fuerzas con el vigente bicampeón europeo, que se llevó la contienda por un marcador de 4-2. Pese a que ambos equipos gozaron de oportunidades, el PSG fue superior y asedió la portería culé. Una gran actuación de Joan García no evitó que el guardameta acabara encajando cuatro goles. Tras la derrota, varios futbolistas y miembros del club han hecho autocrítica.

Entre los jugadores que tomaron la palabra tras la derrota en el Parque de los Príncipes estuvo Anthony Gordon. El británico, titular en el ataque, reconoció la superioridad de los parisinos. «Ellos se lo merecieron, me pareció que fueron el mejor equipo, tuvieron mejores momentos y mostraron más calidad. Físicamente, fueron capaces de mantener la presión y la intensidad durante más tiempo que nosotros», destacó a la conclusión del choque. Además, reivindicó la condición de «equipo a batir» del PSG y admitió que se vino abajo en el plano físico desde el inicio.

La autocrítica más dura de Gordon no fue con su equipo, sino con sí mismo. «Todavía tengo mucho trabajo individual por hacer. En noches como esta quiero rendir al máximo, y no creo que haya tenido mi mejor actuación», destacó el internacional inglés después de una noche en la que ni él, ni Raphinha, pudieron seguir la estela de Lamine Yamal en el ataque blaugrana. Gordon aplazó la revancha con el PSG a «las rondas finales» y puso la mira en el Clásico del domingo; que catalogó como «un partido importantísimo».

Las notas positivas de la derrota del Barça

En el seno del FC Barcelona también han querido apreciar el lado positivo de la derrota en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. En Sport destacan que la directiva culé llegó a transmitir que caer ante el PSG «viene bien para el Clásico» y que podría suponer un «trampolín» para motivar a los suyos ante otro de los grandes partidos del curso. Desde el Barça restan importancia a la primera derrota de la temporada, que «podía suceder» visto la enjundia del rival y las bajas.

Hansi Flick también restó importancia al partido, pese a reconocer que el PSG fue mejor. «Estamos todavía en octubre, y la Champions se gana en junio», sentenció el técnico. En el club blaugrana se miran en el espejo de los parisinos, que no han necesitado arrasar en la liguilla para acabar levantando la ‘Orejona’ las dos últimas temporadas.

También justifican desde Can Barça el 4-2 en París con las ausencias de Eric García y Koundé y la suplencia de Rodri. Olvidan, por otro lado, que perdió por lesión a Dembélé a los 20 minutos de juego; una baja que se sumó a la ya conocida de Nuno Mendes. Otro de los aspectos positivos que extrae la directiva culé del partido es la actuación de Xavi Espart, autor del primer gol y principal candidato a ocupar el lateral diestro en el Clásico. Un duelo ante el Real Madrid que sí consideran clave.