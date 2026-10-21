Dani Olmo dice adiós al Clásico: sufre una lesión en el aductor izquierdo y estará un mes de baja

Malas noticias para el FC Barcelona. Dani Olmo se perderá el Clásico y estará un mes de baja por una lesión en el aductor izquierdo, tal y como informó este miércoles el club en un comunicado médico. Las pruebas médicas han confirmado que el futbolista estará un mes de baja por un golpe sufrido durante el partido de la Champions League contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Baja importante para los azulgrana, que se suma a la ya conocida de Eric García y la duda de Jules Koundé.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el internacional español este miércoles han verificado esta «dolencia traumática» surgida tras un lance con un jugador rival en el Parque de los Príncipes, una baja sensible para el equipo dirigido por Hansi Flick antes de recibir al conjunto blanco este domingo en el Spotify Camp Nou a las 21:00 horas.

Tras regresar de la capital francesa, la plantilla ha vuelto a los entrenamientos este mismo miércoles a partir de las 12:00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sesión de recuperación en la que los futbolistas con mayor carga de minutos en París han trabajado en el gimnasio, mientras que el resto lo ha hecho sobre el césped.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

El técnico, Hansi Flick, ha dispuesto de todos los futbolistas disponibles del primer equipo, además de la presencia de los canteranos del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim y Álex Campos –quienes integraron la convocatoria europea en París–. Con esta suave sesión de entrenamiento se da inicio a la preparación del primer choque directo del curso ante el Real Madrid, con las bajas ya confirmadas de Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen, Roony Bardghji y la duda de Jules Koundé.