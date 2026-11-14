El millonario pro-Hamás detenido en Ibiza admite que entregó cuatro millones a un club tunecino y financió ONG palestinas

El multimillonario estadounidense Fergie Chambers, detenido el pasado mes de julio en Ibiza, ha reconocido ante la Audiencia Nacional haber realizado donaciones millonarias a organizaciones humanitarias palestinas y haber entregado cuatro millones de dólares a un club de fútbol de Túnez. Unas operaciones económicas que Estados Unidos vincula con una presunta trama de financiación de actividades ilícitas y que el magnate niega rotundamente.

Chambers, que permanece en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, compareció este pasado viernes ante el tribunal que debe decidir si autoriza su extradición a Estados Unidos. Allí se enfrenta a acusaciones de conspiración para promover disturbios y blanqueo internacional de capitales, mientras las autoridades estadounidenses sostienen que sus transferencias habrían beneficiado a Hamás.

«Nunca he financiado ninguna actividad terrorista», ha proclamado durante su declaración. El millonario ha asegurado que se ha construido una narrativa sobre su persona para presentarle como vinculado al terrorismo y ha defendido que sus actuaciones respondían a motivos humanitarios y políticos. «Soy incómodo para Estados Unidos», ha sentenciado, antes de reclamar «justicia, razón y compasión».

El estadounidense ha reconocido haber entregado cuatro millones de dólares al Club Africain, uno de los equipos de fútbol más importantes de Túnez. Según su versión, el dinero sirvió para aliviar la deuda de la entidad, financiar programas de cantera y recuperar la sección femenina del club.

Pero sus operaciones económicas no terminaron ahí. Chambers también ha admitido que, a través de su fundación, realizó donaciones a organizaciones palestinas dedicadas a proporcionar atención médica a niños, alimentos, agua potable y transporte desde zonas peligrosas.

El millonario ha defendido que comprobó que las entidades receptoras no estuvieran sometidas a sanciones internacionales. Según ha explicado, era consciente de que sus actividades podían generar problemas con las autoridades estadounidenses por sus posiciones políticas.

Chambers también ha reconocido su participación en dos protestas contra instalaciones de Elbit Systems, una empresa armamentística israelí, en Cambridge y New Hampshire. En ambas concentraciones asegura que se encadenó a las puertas de las instalaciones y bloqueó los accesos junto a otros manifestantes.

El magnate ha admitido, además, que pagó las fianzas de varios detenidos durante esas protestas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos utiliza estos episodios para sustentar sus acusaciones de conspiración para promover disturbios.

Posteriormente, decidió trasladarse con su familia a Túnez. Una mudanza que ha justificado por motivos políticos y por su rechazo a la posición de Estados Unidos respecto a Palestina. También ha explicado que tenía interés en acercarse al islam desde una perspectiva intelectual y tradicional.

La versión de Chambers contrasta con la tesis de la Fiscalía, que rechaza que exista una persecución política y mantiene que las transferencias investigadas habrían servido para promover actividades ilícitas y violentas que habrían beneficiado a Hamás.

El estadounidense también ha negado haber mantenido contactos con funcionarios iraníes. Aunque ha reconocido que acudió una vez a la embajada de Irán en Túnez para preguntar por la posibilidad de obtener un visado, asegura que nunca llegó a hablar con ningún representante oficial.

Ahora, la decisión está en manos de la Audiencia Nacional, que deberá determinar si da luz verde a la extradición del millonario Fergie Chambers a Estados Unidos.