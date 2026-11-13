Jordi Wild caza a Sánchez omitiendo que Marruecos es el 2º país de origen de los inmigrantes: «¿No lo habías dicho, no?»

La conversación en materia de inmigración entre el youtuber Jordi Wild y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista en el podcast The Wild Proyect, ha retratado al líder del PSOE, pillado por los verificadores del espacio mintiendo para ocultar que, según los flujos migratorios de los últimos años, la llegada de inmigrantes procedentes de Marruecos es la segunda más elevada, sólo por detrás de Colombia.

Sánchez ha tratado de esconder la llegada de inmigrantes marroquíes como los 80.000 que invadieron Ceuta el pasado mes de julio, pero Jordi Wild, que cuenta con un equipo de periodistas para verificar los datos aportados por los líderes políticos –Colau, Feijóo y el propio Sánchez– a los que ha entrevistado, le ha pillado.

«Del 100% de migrantes que nos llegan, el 40% son europeos, el otro 40% son latinoamericanos y el resto son o bien africanos, o bien asiáticos», ha comunicado Sánchez, después de afirmar que «los migrantes no son potenciales delincuentes» y poner el ejemplo de su abuelo, «que fue a Alemania a currar e intentar sacar adelante a su familia».

El entrevistador ha pedido a sus verificadores si podían «comprobar la verificación exactamente de entrada de migrantes en los últimos cinco años y qué procedencia tienen» y minutos después, estos han retratado al presidente del Gobierno.

«De flujos de inmigración, el primero es Colombia, Marruecos, Venezuela…», ha dicho uno de los dos periodistas especializados. «¿Marruecos no lo habías dicho, no?», ha interrumpido entonces Jordi Wild, cuestionando a Pedro Sánchez, que ha puesto cara de circunstancias, consciente de que le habían pillado tras ocultar a los inmigrantes del país africano en los datos aportados.

«Digamos de la foto fija, de residentes, lo primero son marroquíes, y después de Rumanía, Colombia», han añadido los verificadores de Jordi Wild, a lo que Sánchez ha aprovechado para intentar apuntarse un tanto resaltando que «Rumanía es Europa».