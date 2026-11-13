Vota: ¿Qué líder político sale mejor parado de las entrevistas con Jordi Wild?

El youtuber Jordi Wild ha publicado este viernes las entrevistas con tres de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Esta cita adquiere gran relevancia desde el anuncio de la cancelación de la charla con Santiago Abascal, líder de Vox, quedando Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, los cabezas de lista de PSOE, PP y Frente Amplio, respectivamente, como entrevistados por el conocido streamer español.

«Los tres lo han dado todo», ha asegurado Jordi Wild sobre Colau, Feijóo, Sánchez, cuyas entrevistas ha ido publicando a lo largo de la mañana del viernes y en el orden mencionado. ¿Quién ha salido mejor parado de las entrevistas en Youtube? Vota en nuestra encuesta.