Alcaraz se lanza a por las ATP Finals: «Cada año pienso que es el año, pero este vengo en las mejores condiciones mentales»

«¡Total black!», dice Carlos Alcaraz en las tripas del Inalpi Arena al reducido grupo de periodistas españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO. El murciano bromea sobre su elegante vestuario. «Hay que innovar», añade entre risas. El estilo reina en las ATP Finals que busca conquistar Carlos Alcaraz tras un año lleno de contrastes. De bajadas por la lesión y subidas por el Open de Australia de principios de año y el acertado regreso a competición tras más de cuatro meses.

Fueron momentos de zozobra de los que Alcaraz vigorosamente. Tanto que irrumpió hasta cuartos de final del US Open tras su llegada y ha ganado tres títulos en poco más de un mes. Viena, Tokio el Masters 1000 de París. Ahora se posa ante dos semanas para conquistar dos torneos ausentes en su vitrina. Las ATP Finals y la Copa Davis. Lo segundo se disputará después de lo primero, donde Corretja y Orantes son los únicos tenistas españoles que han conseguido reinar.

Alcaraz suma una final en tres participaciones. La de este 2026 será su cuarta. «Cada año pienso que es el año y quizás este más por los resultados que he tenido en indoor, por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas… El saque es un gran arma en este tipo de circunstancias y es algo que he mejorado en las últimas semanas y me siento muy cómodo en ello, así que quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales. Estamos frescos, estamos con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener», dijo Alcaraz.

Alcaraz, Ferrero y un reencuentro ineludible en Turín

El murciano coincidirá en Turín en tiempo y forma con su ex entrenador, Juan Carlos Ferrero, recientemente unido a Ben Shelton. El reencuentro se producirá este sábado durante el entrenamiento entre Alcaraz y Shelton y por primera vez, Ferrero estará en el lado opuesto a Carlos. «Será raro después de tanto tiempo. Tengo ganas de verlo y darle un abrazo», expresó el murciano, que no comparte grupo con el pupilo de Ferrero. El técnico español estará unos días en Turín por coincidir con Shelton y como invitado a la cena de este viernes entre números uno del mundo.