Alcaraz acaba su entrenamiento con Cobolli antes de tiempo por una indisposición

La puesta a punto de Carlos Alcaraz para las ATP Finals de Turín atraviesa un inesperado contratiempo a escasos días de su estreno en el torneo de maestros. El tenista español, que parte como segundo cabeza de serie tras enlazar los títulos de Tokio, Viena y el Masters 1000 de París, se vio obligado este viernes a finalizar antes de tiempo su sesión de entrenamiento junto al italiano Flavio Cobolli debido a unas molestias estomacales, según Marca.

El percance interrumpe una semana de preparación que había generado enorme expectación en el Inalpi Arena. Desde su aterrizaje en suelo italiano el miércoles —donde se le pudo ver entrenando con un vendaje preventivo en la rodilla y probando ejercicios con una raqueta inusual—, el murciano había centrado los focos por su excelente estado de forma y por el intenso peloteo de dos horas que protagonizó el jueves en la pista del Fan Village frente a Alexander Zverev, primer favorito del cuadro.

Pese al susto físico de última hora, el calendario juega a favor del número dos del torneo. Encuadrado en el Grupo Ivan Lendl junto a Daniil Medvedev, Frances Tiafoe y el propio Cobolli, Alcaraz dispondrá de margen suficiente para recuperarse antes de saltar a la pista. Cabe recordar que Rafa Jódar, el otro español en el cuadro individual, debuta este domingo contra Zverev. También en el turno de tarde.

El debut oficial de Alcaraz en la fase de grupos no se producirá hasta el próximo lunes 16 de noviembre, en el turno de tarde (no antes de las 14:00 horas), frente al estadounidense Frances Tiafoe. Finalista en la pasada edición, Alcaraz persigue en Turín uno de los pocos grandes trofeos que aún se resisten en su palmarés, confiando en que desaparezca el malestar antes del inicio de la competición.