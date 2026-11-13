España sub-21 encuentra en Alarcón y Pablo García a sus samuráis para doblegar a Japón

España Sub-21 se impuso a Japón por 2-0 en el amistoso disputado en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Los goles de Ángel Alarcón y Pablo García dieron la victoria al combinado dirigido por David Gordo en un encuentro en el que Iribarne también tuvo un papel destacado.

Alarcón adelantó a la selección española en el minuto 21 en una primera mitad en la que el conjunto nipón también dispuso de ocasiones para empatar.

España Sub-21 se marchó al descanso con ventaja en el marcador ante Japón (1-0) gracias a un tanto de Ángel Alarcón en el minuto 21. El futbolista del Utrecht, que debutaba con la selección española, aprovechó un error defensivo de Umeki para superar a Pisano y adelantar a los de David Gordo en el amistoso disputado en Almendralejo.

El encuentro comenzó con España tratando de hacerse con el control del balón. Peio Canales probó fortuna con un disparo lejano durante los primeros minutos, mientras que Japón respondió con una aproximación de Ishii. El conjunto dirigido por Go Oiwa fue ganando presencia con el paso del tiempo y encontró espacios para amenazar la portería de Iribarne.

En el minuto 10, el guardameta español evitó el gol japonés al detener un mano a mano de Saito, que había recibido el balón después de una contra conducida por Shiogai. Japón continuó presionando la salida española y dificultó la circulación de los jóvenes españoles, que encontraron problemas para generar ocasiones claras durante el primer tramo del encuentro.

El gol de Alarcón permitió a España adelantarse en el marcador. El extremo aprovechó un despeje defectuoso de Umeki y, tras hacerse con el balón dentro del área, batió a Pisano con un disparo. El tanto llegó en un momento en el que la selección española estaba encontrando dificultades para imponer su juego.

Japón no modificó su planteamiento después del gol y mantuvo la presión sobre el equipo español. España dispuso de varias oportunidades para ampliar su ventaja. Gonzalo García probó fortuna con un disparo en el minuto 28, mientras que Alarcón volvió a participar en una acción peligrosa siete minutos después. El extremo aprovechó otro error de Umeki y asistió al delantero español, que no consiguió transformar la ocasión al entretenerse en exceso dentro del área.

De esta manera, España se marchó al descanso con una ventaja mínima después de una primera parte en la que Japón consiguió discutirle el control del encuentro y generar peligro. El tanto de Alarcón marcó la diferencia en el marcador, aunque los de David Gordo todavía tenían trabajo por delante para asegurar la victoria.

La segunda parte comenzó con tres cambios en España. David Gordo dio entrada a Rodrigo Mendoza, Javi Hernández y Thiago Pitarch, que debutó con la selección Sub-21, en sustitución de Iker Bravo, Marc Bernal y Peio Canales. El seleccionador renovó así el centro del campo con el objetivo de mejorar la circulación del balón.

Japón salió con mayor intensidad tras el descanso y encontró varias oportunidades para igualar el encuentro. En el minuto 48, Mosquera evitó el mano a mano de Shiogai con una intervención defensiva. Apenas un minuto después, Iribarne tuvo que intervenir para detener un disparo de Saito después de una buena combinación del conjunto nipón.

El guardameta español volvió a ser protagonista en el minuto 55, cuando despejó un potente disparo de Saito que se dirigía a la escuadra. Acto seguido, intervino de nuevo para detener un cabezazo a bocajarro. La actuación del portero del Burgos permitió a España conservar la ventaja en un tramo en el que Japón estaba acumulando llegadas al área.

En el minuto 57, Iribarne apareció otra vez para evitar el empate en un mano a mano ante Shiogai, que había conseguido superar a la defensa española. El guardameta se hizo daño durante la acción, aunque pudo continuar sobre el terreno de juego.

David Gordo volvió a modificar el equipo en el minuto 61 con cuatro sustituciones. Gonzalo García, Fresneda, Álex Valle y Ángel Alarcón dejaron su sitio a Dani Rodríguez, David Mella, Carlos Espí y Pablo García. Con estos cambios, Ángel Ortiz pasó a ocupar el lateral derecho.

Japón dispuso de nuevas oportunidades en el tramo final. En el minuto 80, Yokoyama probó fortuna con un disparo potente que se marchó por encima del larguero. Tres minutos después, el futbolista japonés volvió a intentarlo, aunque su remate tampoco encontró portería.

A pesar de la insistencia japonesa, España aprovechó el tramo final para ampliar su ventaja. Pablo García, que había entrado al terreno apenas 20 minutos antes, marcó el segundo tanto del combinado nacional y estableció el definitivo 2-0.

El conjunto de David Gordo cerró de esta manera su amistoso ante Japón con una victoria por dos goles de diferencia, en su primer compromiso después de certificar la clasificación para el Europeo Sub-21 de 2027.