David Gordo: «Tenemos que ver en qué posición nos puede ayudar más Gonzalo García»

David Gordo se fundió en un abrazo y recibió el testigo como compareciente de Luis de la Fuente. De seleccionador a seleccionador. De la Absoluta a la Sub-21, con la que debuta Gordo. Un gesto de cariño de quien también estuvo ahí, en el segundo escalón de la Selección. Este viernes inicia Gordo el primer día de su etapa que inicia marcada por la revolución generacional en su primera convocatoria para la clasificación al Europeo 2027 y el posterior billete a los Juegos de Los Ángeles 2028.

«Daros las gracias a todos por estar aquí. Mando mi apoyo a todas las víctimas por los devastadores incendios que se han producido en España. Quiero felicitar a los héroes que tenemos en este país, que siempre están ahí dando todo para ayudar a los demás.

«Lo viví con mucha tranquilidad porque era una decisión que no dependía de mí. Tenía ilusión y muchas ganas, pero no dependía de mí. Ahí estaba mi trabajo y el de todos mis compañeros. Estuve expectante. Si no era yo, para ver con quien tenía que hablar para ayudar. Cuando vi que era yo me sentí muy feliz».

«Gonzalo al igual que otros muchos compañeros tiene unas condiciones que le permite jugar en varias oposiciones. Veremos que posición es la que puede ayudarnos más y tiene que seguir creciendo para dar el salto a la Absoluta cuando considere Luis. El único camino es el trabajo».

«Ilusión por empezar un proyecto nuevo de estos dos años. Tenemos que tener claro que debemos trabajar para la clasificación del Europeo y que ese Europeo clasifica para los Juegos Olímpicos. Estoy deseando hacer las cosas muy bien. Ojalá dentro de muchos años puedan debutar muchos jugadores con la Absoluta, ese es uno de los principales objetivos».

«Tenemos una comunicación fluida y constante. Por suerte trabajamos en la misma planta y disfrutamos mucho trabajando juntos, al igual que con la dirección deportiva. Tengo mucha suerte».

«Nos ponemos siempre el objetivo más grande. Tenemos que pelear por ellos. Pero el objetivo más grande que tenemos es que los jugadores estén en disposición de la Absoluta.

«Tengo claro que si fuese gerente de un club intentaría tener el mayor número de jugador posibles proquw tiene un nivel muy alto de futbolista. Las circunstancias no las sé. Hemos traído los jugadores que mas nos pueden ayudar en este momento por su estado de forma. Me gustaría que hubiera más jugadores en España, pero eso no depende de mí».