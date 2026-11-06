Carlos Espí lidera una lista de España sub-21 que cuenta con el estreno de Thiago Pitarch

Las tripas del Metropolitano mudan su piel. Pasan del rojiblanco al rojo por unos días. El feudo del Atlético, después de que albergue el próximo domingo la pelea por el liderato de Liga, será el escenario donde España se enfrentará a Inglaterra el próximo 15 de noviembre. Antes, el mencionado estadio ha dado cobijo a Luis de la Fuente y David Gordo para que hagan públicas sus respectivas convocatorias.

La de la sub-21 está liderada por Carlos Espí, quien irrumpió con un repóker en su primera convocatoria, y cuenta con el estreno de Thiago Pitarch. David Gordo se ha llevado a los dos futbolistas del Real Madrid para los partidos contra Japón y Albania. La convocatoria también cuenta con la novedad de David Mella y el regreso de Mosquera, recuperado plenamente de su lesión.

La convocatoria se encuadra dentro de los mencionados amistosos internacionales ante Japón y Albania. El primero de ellos ante el país nipón, el viernes 13 de noviembre a las 19:00, en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, feudo del CD Extremadura. El segundo se disputará cuatro días después, el martes 17 de noviembre, cuando España visite a Albania en Tirana. Serán los dos primeros partidos después de que los de Gordo sellaran el billete al Europeo 2027 en el último parón.

Lista completa de España sub-21