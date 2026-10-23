La Policía interviene más de 6.000 artículos falsificados del Barcelona

La Policía Nacional ha intervenido en Barcelona más de 6.000 artículos falsificados del FC Barcelona que iban a ser distribuidos en diferentes establecimientos cercanos al entorno de la Sagrada Familia, y ha detenido a una persona.

Según informa este viernes la Policía Nacional, los productos falsos, como camisetas y productos comerciales del equipo azulgrana, se encontraron en un almacén en el centro de Barcelona. El detenido está acusado de un delito contra la propiedad intelectual.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por los titulares de los derechos de propiedad industrial del FC Barcelona, y ha permitido localizar un almacén situado en la calle Rosellón en el que se guardaban los productos falsificados para ser comercializados en tiendas del entorno de la Sagrada Familia.

A pocos días del Clásico

Una operación que llega justo antes del Clásico de Liga entre Barcelona y Real Madrid este domingo en el Camp Nou. Un encuentro que despertará el interés de miles culés por tener su camiseta de la temporada lista para este gran partido, el mejor que se puede ver en todo el planeta.

El Barcelona llega a este Clásico con seis puntos más que el Real Madrid y con nueve victorias en sus primeros nueve partidos de Liga, aunque perdiendo ante el PSG en la última jornada de la Champions. Los de Hansi Flick podrían firmar en el Clásico el mejor arranque liguero de toda la historia.