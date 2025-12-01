Araujo pide un tiempo al Barcelona para recuperarse mentalmente

Ronald Araujo ha comunicado al FC Barcelona su decisión de parar sin fecha de vuelta para recuperarse mentalmente. Una decisión que transmitieron sus agentes en su visita a Sant Joan Despí para transmitir al club la necesidad del futbolista charrúa en no jugar después de unos días muy complicados que le han terminado superando.

A raíz de su polémica expulsión en Champions este martes ante el Chelsea, el uruguayo no dejó rastro alguno. Una alarma que ya había saltado esta mañana cuando no entrenó con el grupo a pesar de no sufrir ningún tipo de lesión física. Sobre dicha ausencia habló Hansi Flick, recalcando que se trataba por cuestiones personales: «No está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más y pido que la respetéis, es lo que puedo y voy a decir», apoyó el alemán en rueda de prensa.

Un caso que le deja totalmente descartada para jugar el partido de este martes ante el Atlético en el Camp Nou. Hay que recordar que Araujo fue baja en el encuentro del pasado fin de semana ante el Deportivo Alavés por un «virus estomacal». Las últimas horas no están siendo fáciles para el central. Su error en Londres provocó que su equipo se quedase con uno menos toda la segunda parte y dejase sin opciones al Barcelona de poder sumar puntos en Champions. Ronald recibió la primera tarjeta amarilla por protestar y la segunda por una entrada a Cucurella, dejando una imagen del capitán desolado mientras abandonaba el campo.

Araujo, muy castigado por el barcelonismo

El defensa se sintió superado totalmente. En los últimos años ha sido objeto de críticas por parte de su propia afición, especialmente por sus imágenes en las últimas eliminaciones de Champions. Stamford Bridge fue el último golpe que le hizo tomar al decisión, algo que ha respetado el club, el staff y sus compañeros.

Araujo será duda para los últimos partidos del año, donde el Barça se enfrentará a Betis, Eintracht, Osasuna y Villarreal. En el club están convencidos de que es algo que necesita para resetear después de una presión que le ha dejado tocado mentalmente. Físicamente está al 100%, pero la salud mental le ha pedido una parada a tiempo al futbolista para que sus problemas no vayan a mayores.