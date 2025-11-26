Ronald Araujo, el verdugo recurrente del Barcelona en Champions

Ronald Araujo fue una de las claves de que el Chelsea arrollase al FC Barcelona. El central fue expulsado poco antes del descanso por una doble amarilla evitable que dejó a los de Hansi Flick con uno menos. Un contratiempo que puso todo cuesta arriba y que terminó siendo clave para otra humillación en Champions. Un capítulo más de su repertorio de acciones desafortunadas en partidos clave en la máxima competición europea.

A pesar de su envergadura, su potencial aéreo y la capitanía en el conjunto azulgrana, el uruguayo lleva tiempo tomando decisiones que acaban en catástrofe. Su falta de medición de los espacios cortos y concentración ante los rivales cuando suben el ritmo en esta clase de partidos pone en contexto que está por debajo cuando se trata de duelos exigentes.

Los noches negras en Europa de Ronald Araujo

Todo el mundo tiene en la cabeza tres momentos que fueron clave. El primero fue en Montjuic en aquel duro 1-4 ante el PSG en 2024. Cuando la eliminatoria aún estaba abierta, Araujo cometió un doble error tras agarrar a Barcola dentro del área. La acción acabó en roja directa y penalti, tirando por la borda aquel 1-3 que tanto costó a Xavi Hernández cosechar en el Parque de los Príncipes.

Aunque en el Barça abrieron el debate acerca de la decisión arbitral, muchos no entendieron su toma de decisión y generó un espacio que aprovechó Luis Enrique para darle la vuelta y eliminar al Barcelona en cuartos. De hecho, el documental del entrenador asturiano arengó a sus futbolistas de que Araujo era el eslabón más débil de la defensa: «Tiene problemas con la salida de balón», dijo. Otra caída dura en Europa y la primera que llevó su firma.

También la llevó la última eliminación ante el Inter de Milan. A las puertas de la final contra el PSG, el charrúa entró para cerrar espacios en los últimos minutos, pero el plan no salió bien para él. Perdió el duelo con Acerbi que costó el empate y en la prórroga estuvo en la foto quedando fuera de posición. Dos goles que provocaron otro mazazo europeo a pesar de que Araujo venía de hacer buenas actuaciones en Liga.

Ante el Chelsea no implicó caer de la Champions, pero sí para dejar muy tocado a Hansi Flick. Dos errores, especialmente cuando barrió a Cucucrella costándole la segunda, dejó al Barcelona con diez durante toda la segunda parte. Otro error de calculo que costó caro al equipo y que frenó toda opción de buscar puntos en Inglaterra. En el barcelonismo se respira cierto hartazgo con Araujo. A pesar de ser un producto formado en La Masía, el central acapara la furia de la afición ante la cantidad de errores que tan caros les ha costado a su equipo.