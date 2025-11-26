La noche en la que Cucurella también secó a Lamine Yamal: «Lo tiene en el bolsillo»

Marc Cucurella sumó en el partido ante el FC Barcelona otra víctima a la lista de extremos que ha secado en los últimos tiempos. El lateral izquierdo del Chelsea afrontaba el reto de medirse a su compañero de selección Lamine Yamal, en un duelo en el que salió claramente vencedor. Robert Sánchez, portero de los blues y también compañero de ambos en ‘La Roja’, pronunció una frase en zona mixta que refleja lo desnivelado del choque: «Lo tiene en el bolsillo».

Además de mostrar su poderío en defensa ante la gran estrella culé, el lateral zurdo de la selección española también aportó en la parcela ofensiva. Cucurella puso el centro al área que Koundé acabó introduciendo en su propia portería en la jugada del 1-0. También fue protagonista, para bien, en la jugada clave del partido. El ‘3’ se anticipó a Araujo en campo rival y forzó la segunda tarjeta amarilla del defensor uruguayo en el minuto 44 del choque. La inferioridad numérica condenó definitivamente el Barça y sirvió en bandeja al Chelsea un partido que terminó con goleada.

Cucurella fue elegido MVP del choque como premio a su actuación en ambos lados de la cancha. Su capacidad para incidir en el juego en sus diferentes facetas ha convertido al ex canterano del Barcelona en uno de los mejores defensores del mundo en las últimas temporadas. El jugador catalán se ha labrado su camino en el fútbol, que no ha sido fácil. Sin oportunidades en el primer equipo culé, el lateral hizo la ‘mili’ en Eibar y Getafe. Con Mendilibar y Bordalás como maestros, desarrolló un instinto competitivo que trasladó a la Premier en el Brighton.

💣 «CUCURELLA TIENE A LAMINE EN EL BOLSILLO». 🙄 «Nos veo a nosotros favorito para la Champions… no al Barça». 🔥 ¡¡UUFF!! Las palabras de Robert Sánchez, portero del Chelsea, que encenderán a los culés… pic.twitter.com/MwnyZhHrPg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025

Su salto a la primera línea europea, en el Chelsea, tampoco fue un camino de rosas. Las dudas por el elevado precio de su fichaje, que ascendió a 65 millones de euros, aparecieron en sus primeros pasos en Stamford Bridge. Cucurella ha conseguido reponerse a las críticas y la presión para labrarse la fama como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Vigente campeón de la Eurocopa y del Mundial de Clubes, el jugador del Chelsea vive el mejor momento de su carrera a sus 27 años.

Lamine se suma a la lista de ‘víctimas’ de Cucurella

En los últimos años, Cucurella no ha sido superado por ningún rival en un gran partido. Con la selección española, ya se metió en el bolsillo al vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, en semifinales de la Eurocopa 2024. En otros grandes partidos a nivel de clubes, como la final del Mundial de Clubes o la de la Conference League, también se midió y salió vencedor ante los exigentes retos que presentaban Doué y Antony, respectivamente. Con el Chelsea brillando en Champions y España como una de las favoritas al próximo Mundial, Cucurella aguarda nuevos retos para medir su notable nivel en los grandes partidos.