La infancia suele dejar recuerdos que permanecen intactos con el paso de los años. Algunos están relacionados con las personas que acompañaron aquellos primeros pasos y otros con los lugares en los que se descubrió el mundo por primera vez. Manolo García conserva muy presente una etapa de su vida marcada por los veranos en un pequeño pueblo de Albacete.

El cantante ha recuperado aquellos recuerdos durante una entrevista en el pódcast Por el principio, un espacio en el que los invitados repasan los episodios que han contribuido a formar su personalidad. Lejos de centrarse únicamente en su trayectoria musical, el artista ha viajado hasta sus primeros años para explicar cómo fueron aquellas temporadas familiares que pasaba en contacto directo con la naturaleza.

Aunque nació en Barcelona, Manolo García mantuvo desde pequeño un vínculo especial con Férez, la localidad albaceteña de la que procedían sus padres. Allí vivían también sus abuelos y era donde el artista encontraba un ambiente completamente diferente al de su residencia habitual.

El músico ha hablado con especial cariño de aquella España que conoció siendo niño. Un país en el que los pueblos conservaban una relación muy estrecha con el campo y donde los animales formaban parte del paisaje.

Los veranos en Albacete

Férez fue mucho más que un destino vacacional para el artista. En aquella localidad de la Sierra del Segura encontró un escenario en el que podía pasar largas jornadas al aire libre, compartir tiempo con otros niños y descubrir el entorno sin las limitaciones propias de la vida urbana. Las calles, los caminos y los espacios naturales se convertían en lugares de juego y aprendizaje, mientras que la presencia de sus familiares daba un significado especial a cada estancia.

Entre los recuerdos que conserva destaca especialmente la relación con su abuelo. Las conversaciones con él y los momentos compartidos forman parte de aquellas experiencias que han permanecido en su memoria. También recuerda las caminatas por el campo y las horas que pasaba con sus amigos, en una época en la que el entretenimiento no dependía de pantallas ni de actividades organizadas.

El cantante ha descrito aquel ambiente como una realidad mucho más abierta y espontánea. «En los pueblos aún reinaba un ambiente más liviano, donde el aire corría fresco y puro, y donde los chavales estábamos asilvestrados», ha explicado al recordar aquellas décadas.

La vida rural de entonces estaba estrechamente ligada al trabajo y a los animales. Burros, mulas y gallinas formaban parte de las escenas habituales que se podían contemplar a las puertas de las viviendas.

Manolo García ha evocado precisamente esas imágenes como parte de un paisaje humano que considera prácticamente desaparecido. En su relato no hay únicamente nostalgia por un lugar concreto, sino también por una manera de relacionarse con el entorno que marcó a toda una generación.

La libertad que sintió Manolo García

La reflexión más importante del artista ha llegado al intentar explicar qué representaba aquella forma de vida para alguien que estaba descubriendo el mundo. Manolo no ha dudado al elegir la palabra que, a su juicio, resume mejor aquellas experiencias. «Esa España yo la he vivido y la sensación que un niño obtiene de todos esos acontecimientos y de ese modo de ser y estar es de libertad, esa es la palabra», ha señalado.

Para el cantante, crecer rodeado de naturaleza y sin tantas restricciones permitía experimentar una independencia difícil de reproducir en la actualidad. Los niños disponían de espacios abiertos, mantenían una relación directa con los animales y encontraban en el propio pueblo numerosas posibilidades para divertirse.

Sus recuerdos también ponen de manifiesto las diferencias entre las generaciones. La infancia que describe estaba vinculada a una España en la que el medio rural tenía un protagonismo mucho mayor en la vida de numerosas familias. Las tareas agrícolas y ganaderas, las relaciones entre vecinos y la convivencia entre distintas generaciones configuraban un modelo social muy diferente al actual.

Sus recuerdos están presentes

La trayectoria artística de Manolo García permite encontrar numerosos elementos relacionados con esa sensibilidad. A lo largo de su carrera, tanto en su etapa con El Último de la Fila como en sus trabajos en solitario, ha desarrollado un universo creativo en el que tienen cabida las emociones, los recuerdos y las reflexiones sobre la vida.

Su manera de escribir y de interpretar está muy vinculada a la observación de aquello que sucede a su alrededor y a la capacidad de encontrar significado en situaciones aparentemente sencillas. Por eso, las experiencias de su infancia ayudan a comprender algunos de los aspectos que caracterizan su personalidad artística, aunque el cantante no haya presentado aquellos veranos como el origen directo de sus composiciones.

A sus 71 años, el músico sigue encontrando en esos recuerdos una parte esencial de su historia. La conversación en Por el principio le ha permitido compartir con el público una faceta más personal, alejada de los escenarios y de la promoción de sus discos. También ha servido para recuperar la memoria de una España rural que ha cambiado profundamente con el paso de las décadas.

Férez continúa ocupando un lugar especial en su biografía, como el escenario de una infancia en la que la naturaleza, la familia y la libertad tuvieron un protagonismo indiscutible. Y es precisamente esa última palabra la que resume mejor lo que Manolo García conserva de aquellos años: la sensación de haber crecido descubriendo el mundo sin apenas fronteras.