Manolo García confiesa que echa de menos la España de los años 80: «Era un país bastante feliz»

Con el paso de los años, Manolo García (70) se ha consolidado como uno de los cantantes más icónicos y reconocidos de nuestro país. Aunque su pasión por la música no se remonta a su infancia— ya que su sueño no era dedicarse a los escenarios— su vida dio un giro de 180 grados a finales de los años 70, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el ámbito musical. Es por ello por lo que la década de los 80 siempre será una etapa muy especial para él. Y no solo por el inicio de su trayectoria con el grupo Los Rápidos, sino también por la forma en la que se vivía en España en aquella época, tal y como él mismo ha reconocido en una reciente entrevista.

«En esos años, este país creo que era bastante feliz. Había un movimiento político y social que iba cogiendo forma hacia colores lindos, bonitos», comenzaba a decir, dejando más que claro que, en cierta manera, el espíritu de aquellos años es algo que echa de menos a día de hoy.

Sobre la transformación tecnológica, política y cultural que sucedió en la etapa mencionada, el artista ha señalado que la música tuvo mucho que ver. «La música influyó muchísimo. La cultura de esos años, finales de los 70-80, fue un acicate, una respuesta muy linda, sobre todo del colectivo del arte», expresaba, señalando que en cierta manera, las canciones que se lanzaron por aquel entonces impulsaron activamente la transformación definitiva de España. «Todos íbamos a una. Todos queríamos que el país fuera nuevo, porque veníamos de tiempos grises», comentaba.

Como no podía ser de otra manera, durante la entrevista que concedió al programa Atención obras, el intérprete de Pájaros de barro también aprovechó para hacer una potente crítica sobre la forma de gobernar de los actuales políticos de nuestro país, de la cual no está muy orgulloso, a juzgar por sus propias palabras. «Yo he oído así, entre bambalinas, a algún político decir que la cultura no da votos. Y claro que la cultura da votos, forma y te lleva a la reflexión y a una preparación, a una posición de ser mucho más libre en la conjetura. Y, en la crítica, eres más ecuánime, más objetivo», sentenciaba.

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Cabe destacar que no es la primera vez que Manolo García habla sin tapujos sobre la precaria situación social y económica que sufre España. Durante su última visita al plató de La Revuelta, el que fuera vocalista de El último de la fila aseguró que las condiciones de vida de la población eran muy precarias. «La gente no es feliz, la gente está jodida, el nivel de vida está por encima de los sueldos […] La vida es como un partido de fútbol en el que todos queremos tirar a portería. Pero tiene que haber un árbitro que ponga orden para que la cosa sea justa, correcta, y que juegue todo el mundo», explicó.