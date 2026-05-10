Manolo García se lanza al público como en los 90 y termina por los suelos: «¡Que se va a tirar!»

Parece que la temporada de conciertos ha comenzado bastante accidentada y nunca mejor dicho. Apenas unas horas después del comentado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh, marcado por las críticas a su voz y a su estilismo, otro histórico de la música española ha protagonizado uno de los momentos más virales del fin de semana. Casi 30 años después de su separación, El Último de la Fila ha regresado a los escenarios con Manolo García y Quimi Portet al frente, pero su segunda parada en Barcelona terminó dejando una escena tan inesperada como accidentada.

Mientras la banda actuaba en la capital catalana, consiguieron exactamente lo que cualquier artista busca sobre un escenario: una conexión absoluta con el público. El ambiente estaba completamente entregado y Manolo García parecía dejarse arrastrar por la euforia del momento. Tanto, que decidió ir un paso más allá y lanzarse a hacer el famoso crowd surfing, una práctica habitual en conciertos de rock en la que el cantante se deja caer sobre los asistentes para que lo sostengan en volandas.

Eso sí, aquí hubo un problema y es que la teoría no siempre coincide con la realidad.

De verdad que no lo entiendo, un señor con 70 años tirándose al público ante un público que no parece dedicarse a hacer muscultatura en el gym para que le puedan coger, poniendo en riesgo toda la gira. Manolo García ha cometido una temeridad y se ha llevado un buen hostiazo. pic.twitter.com/TbtFysFPsY — Top Europa – Fran (@topeuropa) May 9, 2026

Tal y como muestran varios vídeos que ya circulan por redes sociales, el cantante de 70 años comenzó a inspeccionar el foso y a hacer gestos al público, dejando claro que tenía intención de lanzarse. Los asistentes reaccionaron rápidamente y las frases no tardaron en escucharse entre los gritos y las risas nerviosas. «¡Que se va a tirar!», gritaban algunos. Otros reaccionaban con sorpresa: «¡No me jodas!». Incluso, en uno de los vídeos más compartidos, se escucha claramente la voz de una mujer diciendo: «Que se ‘escoña’».

Acto seguido, Manolo García se lanzó… pero el resultado no fue exactamente el esperado. Aunque parte del público intentó sujetarlo, el cantante terminó cayendo al suelo ante la sorpresa generalizada de los asistentes. Algunos usuarios en redes sociales han llegado a afirmar que varias personas retiraron los brazos en el último momento, aunque en las imágenes parece apreciarse que sí hubo intentos de amortiguar la caída, simplemente sin éxito. Hay una canción del grupo que dice: «Vuela al viento, espuma del mar, vuela al viento y vuélvelo a volar». El solista voló, aterrizó y no creemos que quiera volver a volar.

Por suerte, todo quedó en un gran susto y el artista pudo continuar con el espectáculo sin aparentes consecuencias físicas. Aun así, el momento ha provocado un debate abierto entre muchos seguidores sobre el riesgo innecesario que asumió el cantante teniendo en cuenta que la gira acaba de comenzar. No hay que olvidar que una lesión importante podría haber obligado a cancelar conciertos y devolver miles de entradas.

El regreso de El Último de la Fila ha despertado una enorme ola de nostalgia entre varias generaciones, pero lo ocurrido en Barcelona demuestra que hay cosas que quizá se recuerdan mejor de lo que realmente salen. Porque una cosa es revivir los años noventa… y otra muy distinta es tirarse al público como si el DNI también hubiera decidido quedarse allí.