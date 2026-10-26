Trump carga contra Noruega por no darle el Nobel de la Paz: «Es un país de mierda»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mitin en Port Huron (Michigan), ha dicho que Noruega «se ha convertido en un país de mierda» por no otorgarle el Nobel de la Paz, expresando su enfado por la decisión del comité noruego, que premió a la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

El mandatario ha asegurado que no quiere «a nadie de Noruega porque apesta» y ha reivindicado haber resuelto «ocho guerras» y tener «dos más en camino». Según Trump, ha frenado muchos conflictos, salvando «al menos 30 millones de vidas».

🇺🇸🇳🇴 | Trump sobre Noruega: Noruega se ha convertido en un país de mierda. Noruega apesta. https://t.co/s6vlq3PqDw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

De igual manera, ha cuestionado que el ex presidente estadounidense Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009, ya que aún desconoce «por qué lo consiguió».

El presidente estadounidense ha cargado contra la reciente ganadora Pillay, afirmando que es «una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás». Según él, el galardón «ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización».

De hecho, tras anunciarse el ganador del Nobel, el jefe de la Casa Blanca presumió en sus redes sociales de sus presuntos éxitos a nivel internacional, como la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la retención del proyecto nuclear de Irán.