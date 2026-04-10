Hoy, 10 de abril de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta con un predominio de cielos poco nubosos, aunque se esperan algunos intervalos de nubosidad media y alta. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor a la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un espectáculo de nubes que se entrelazan con la luz del sol, que asoma tímidamente a las 07:38. Con temperaturas que rondan los 10 grados, la sensación térmica puede ser un poco más fresca, pero no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. El viento soplará suavemente desde el sureste, con una velocidad de 10 km/h, creando un ambiente agradable para comenzar la jornada.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 29 grados, brindando un respiro cálido tras una mañana fresca. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, especialmente en las horas centrales del día. A medida que el sol se despide a las 20:48, la temperatura descenderá a unos 16 grados, ofreciendo una noche tranquila y apacible, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Nubes amenazantes y lluvia inminente en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazadoramente en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados, creando un contraste notable en la sensación térmica.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con una probabilidad de lluvia que podría alcanzar el 100%. La humedad se sentirá agobiante y las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:38. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12°C, con una sensación térmica similar y la humedad relativa comenzará a descender, aunque el ambiente se sentirá algo pesado debido a la alta humedad. No se espera lluvia, lo que permitirá que la jornada se desarrolle sin contratiempos.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 22°C, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se oculte a las 20:48. El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La sensación térmica máxima se mantendrá en 22°C, haciendo de esta una jornada agradable y fresca para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados, con una brisa suave que hará más agradable la jornada.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a relajarse y aprovechar el buen tiempo. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales pueden ser excelentes opciones para disfrutar de esta jornada.

Cielo despejado y calor agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, lo que promete un tiempo cálido y soleado.

Es recomendable llevar ropa ligera y disfrutar de las horas de sol, ya que la sensación térmica será bastante agradable. Al caer la noche, las temperaturas descenderán, así que no olvides una chaqueta para disfrutar de la velada al aire libre.