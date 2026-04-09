Eduardo Inda ha analizado lo ocurrido este jueves en el Tribunal Supremo, donde la empresaria Carmen Pano ha ratificado que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Para el director de OKDIARIO, esta declaración es «un caso de financiación ilegal del Partido Socialista».

«Si anda como un pato, tiene boca de pato, caga como un pato y además hace cuac-cuac. Es obvio que estamos ante un pato», expuso Inda antes de afirmar la realidad vivida en el Supremo: «Hay una señora que va al Tribunal Supremo. Se llama Carmen Pano y dice que ha entregado 90.000 euros en billetes en la sede del Partido Socialista. Es obvio que estamos ante un caso de financiación ilegal del PSOE».

El periodista también recordó las palabras de Joseba García, el hermano de Koldo, que también reconoció que fue a Ferraz a recoger sobres de dinero. «El hermano de Koldo, y ante ese mismo Tribunal Supremo, dice que iba a Ferraz, que fue a Ferraz varias veces y le dieron sobres en metálico».

Para Inda es evidente que ha existido financiación ilegal en el PSOE «más allá de toda duda razonable» y que «todo se apuntala con las sucesivas declaraciones de Víctor de Aldama, reconociendo que sobornó al Partido Socialista y a buena parte de sus dirigentes, empezando por Santos Cerdán».

Inda también apunta al delito fiscal en el PSOE: «Lo que es evidente es que si tú en tu empresa o en tu partido político ingresas dinero en B, en billetes en negro, le tienes que dar salida a esos billetes. Y eso es lo que hacía el Partido Socialista con Carmen Pano, que no ingresaba, y con Joseba García, entre otros muchos, que lo sacaba. Estamos hablando de financiación ilegal y de un delito fiscal de libro».

Para concluir, Eduardo Inda recordó la legislación española sobre pagos y cobros en metálico: «Hay que recordar que el máximo para utilizar dinero en efectivo en cualquier transacción en España es de 999 euros. En fin, que Hacienda somos todos menos el Partido Socialista de Pedro Sánchez».