El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado la pena de 21 años a 13 años y medio a tres magrebíes por una violación conjunta a una mujer en Almería. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022 en Pulpí. Los tres habían conocido a la víctima unas horas antes en una playa de la localidad costera.

Una providencia de la Sala de lo Penal del Supremo admitió a trámite en octubre de 2025 el recurso de casación interpuesto por los acusados. La defensa de los condenados impugnaba que la víctima declarase por teléfono desde Costa Rica pese a que la Administración de Justicia dispone de medios más adecuados. En 2024, cada uno de los acusados fue condenado a nueve años de cárcel por un delito agravado de agresión sexual y 12 años más por dos delitos de agresión sexual, en este caso, en su papel como cooperadores necesarios. También fueron condenados al pago de una indemnización conjunta de 60.000 euros a la víctima.

Ahora, la Sala avala la aplicación del delito continuado a los coautores de agresiones sexuales grupales, excepto en casos en los que se den circunstancias como que se produzcan durante un tiempo prolongado o, del lado contrario, se produzcan interrupciones durante la violación, casos en los que se podría castigar cada agresión se forma individual.

El alto tribunal establece que los tres deben ser condenados como coautores de delito continuado de agresión sexual, con una pena de 13 años y seis meses de prisión, sin que concurra el tipo de cooperadores necesarios.

Los magistrados resuelven que «todos los que participan ejerciendo violencia o intimidación con la finalidad de imponer un acto de contenido sexual no consentido son coautores, aunque no desplieguen ningún comportamiento de carácter sexual». Por ello, en el plano jurídico, indican que deberán ser considerados como coautores del delito sexual correspondiente, agravado por la actuación conjunta.

Violación en Pulpí, Almería

La sentencia de origen dio por probado que el 21 de mayo de 2022 los tres acusados se encontraban en la playa de San Juan de los Terreros, en Pulpí, acompañados de una cuarta persona. La mujer se acercó a ellos y entabló una «amigable conversación». En su momento, trascendió que la mujer, de 30 años, les dijo que había tenido una discusión con su marido y que había decidido dar una vuelta por su cuenta.

Los jóvenes y la víctima se marcharon a tomar unas cervezas y de allí se fueron a un supermercado a comprar seis latas más de cerveza. Al volver a la playa, los acusados dijeron que allí no se podía beber y propusieron a la mujer irse «a un lugar alejado», a lo que ella «accedió». Cuando llegaron, los tres acusados se pusieron de acuerdo para abordarla y tirarla al suelo. Mientras uno vigilaba, otro la sujetaba con fuerza y el otro le quitaba la ropa interior. La mujer fue violada por turnos, tres veces, mientras la amenazaban «con cortarle el cuello». Tras los hechos, la mujer sufrió ansiedad y un trastorno de estrés agudo.