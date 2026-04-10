Precio de la gasolina hoy 10 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina vuelve a colarse en las conversaciones de muchos conductores en Andalucía, sobre todo en un momento en el que llenar el depósito ya no pasa desapercibido. La Guerra de Irán y la situación actual ha convertido lo de repostar en algo a lo que prestar mucha atención ya que dependiendo de donde repostemos es posible que ahorremos bastante. Dependiendo de la zona, o del tipo de combustible, es posible llenar el depósito por un precio inferior a la media, pero eso sólo lo podemos lograr si nos fijamos en cuáles son para hoy, viernes 10 de abril, las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía, a través de los datos obtenidos mediante la herramienta de Geoportal gasolineras, del Ministerio de Transición Ecológica:

Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Sevilla

A partir de los datos obtenidos, estas son las gasolineras más económicas para hoy Viernes 10 de abril en Sevilla:

Gasolina 95

Galp – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l

– Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. parcelas 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l

– Polígono P.I.B.O. parcelas 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l Q8 – Carretera A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l

– Carretera A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.409 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.409 €/l Pertroprix – Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.425 €/l

– Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.425 €/l Plenergy – Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.425 €/l

– Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.425 €/l APJ – Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.435 €/l

– Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.435 €/l E.S. Vistalegre – Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.439 €/l

– Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.439 €/l Moove – Calle Astronomía, 3 (Sevilla) – 1.439 €/l

– Calle Astronomía, 3 (Sevilla) – 1.439 €/l Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.439 €/l

Gasolina 98

Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.609 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.609 €/l Shell – Carretera SE-8005 km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l

– Carretera SE-8005 km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l Enerplus – Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l

– Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.644 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.644 €/l Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.649 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.649 €/l Carrefour – Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.649 €/l

– Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.649 €/l Galp – Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.649 €/l

– Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.649 €/l Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l

– Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l Carrefour – Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.659 €/l

– Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.659 €/l Carrefour – Autovía de San Pablo km 535,6 (Sevilla) – 1.659 €/l

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. – Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.59 €/l

– Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.59 €/l Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.679 €/l

– Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.679 €/l Avia – Carretera SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l

– Carretera SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l Galp – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 – 1.714 €/l

– Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 – 1.714 €/l Cooperativa Ntra Sra del Rosario – El Saucejo – 1.715 €/l

– El Saucejo – 1.715 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. (Bollullos de la Mitación) – 1.719 €/l

– Polígono P.I.B.O. (Bollullos de la Mitación) – 1.719 €/l San Juan Bautista SCA – Villanueva de San Juan – 1.726 €/l

– Villanueva de San Juan – 1.726 €/l Sierra del Terril SCA – Algámitas – 1.726 €/l

– Algámitas – 1.726 €/l Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.729 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.729 €/l Ninguno – Carretera SE-429 km 0,8 (Los Molares) – 1.729 €/l

Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Málaga

Si vives en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

Trops – Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.46 €/l

– Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.46 €/l S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l

– Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l

– Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l

– Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l Plenergy – Calle Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.469 €/l

– Calle Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.469 €/l

– Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.469 €/l Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l

– Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l Petroprix coin – Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.489 €/l

– Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.489 €/l

– Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 (Fuengirola) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Ninguno – Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l

– Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l Shell – Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l

– Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l

– Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l M3 petroleos – Avenida Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l

– Avenida Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l E.s nerja – Avenida de Pescia, 3 (Nerja) – 1.679 €/l

– Avenida de Pescia, 3 (Nerja) – 1.679 €/l Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.685 €/l

– Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.685 €/l Agla la ventilla – Carretera A-397 km 11,9 (Parauta) – 1.699 €/l

– Carretera A-397 km 11,9 (Parauta) – 1.699 €/l Galp – CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.699 €/l

– CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.699 €/l Carburantes clavero – san sebastian – Vélez-Málaga s/n – 1.699 €/l

– Vélez-Málaga s/n – 1.699 €/l Los remedios – Avenida Vivar Téllez, 26 (Vélez-Málaga) – 1.699 €/l

Diésel

S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l

– Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.719 €/l

– Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.719 €/l Agla – Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l

– Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l Plenergy – Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l

– Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l

– Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l Trops – Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.739 €/l

– Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.739 €/l Express – Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l

– Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l Agla – Carretera A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l

– Carretera A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l E.s. siles aguilera – Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l

– Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l Dinergia – Plaza Constitución, 14 (Alameda) – 1.759 €/l

Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy viernes:

Gasolina 95

Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.428 €/l

– Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.428 €/l Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.446 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.446 €/l Sca. ntra. sra. de las virtudes – Carretera Cádiz-Málaga km 21 (Conil de la Frontera) – 1.460 €/l

– Carretera Cádiz-Málaga km 21 (Conil de la Frontera) – 1.460 €/l Ballenoil – Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Sanlúcar (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida Sanlúcar (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.469 €/l

– Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 680 (San Fernando) – 1.469 €/l

– Carretera N-IV km 680 (San Fernando) – 1.469 €/l Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l

– Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l Es coloso – Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l

– Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l Shell – A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l

– A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l Easyfuel – Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.639 €/l

– Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.639 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l

– Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l Moeve – Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.647 €/l

– Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.647 €/l Shell – Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.649 €/l

– Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.649 €/l Shell – Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.649 €/l

– Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.649 €/l Repsol – Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.659 €/l

– Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.659 €/l Shell – Polígono La Isleta N-IV km 654,7 (El Puerto de Santa María) – 1.659 €/l

Diésel

Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l

– Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l Gacosur barbate – Polígono El Olivar, 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l

– Polígono El Olivar, 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l Tarifuel – Urbanización La Marina, 614 (Tarifa) – 1.779 €/l

– Urbanización La Marina, 614 (Tarifa) – 1.779 €/l Tarifa oil – Calle Algeciras, 58 (Tarifa) – 1.779 €/l

– Calle Algeciras, 58 (Tarifa) – 1.779 €/l Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l

– Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l

– Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l Windfuel tarifa low cost – Polígono La Vega, 511 (Tarifa) – 1.799 €/l

– Polígono La Vega, 511 (Tarifa) – 1.799 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.799 €/l

– Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.799 €/l Cnj – Ronda del Trobal s/n (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l

– Ronda del Trobal s/n (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l Galp – Avenida de los Marineros, 14 (Barbate) – 1.799 €/l

Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Córdoba

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.455 €/l

– Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.455 €/l Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.459 €/l

– Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.459 €/l Enerplus – Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Petroprix – Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.469 €/l Hruiz – Calle Naranja Salustiana, 1 (Palma del Río) – 1.469 €/l

– Calle Naranja Salustiana, 1 (Palma del Río) – 1.469 €/l Plenergy – Carretera Palma del Río s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Carretera Palma del Río s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Plenergy – Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l Repsol – N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.595 €/l

– N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.595 €/l Mirasierra – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l

– Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l E.s. el granadal – Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l

– Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l Shell – Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.639 €/l

– Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.639 €/l Avia – Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.649 €/l

– Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.649 €/l Shell – Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.649 €/l

– Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.649 €/l Cepsa – Avenida del Brillante, 4 (Córdoba) – 1.656 €/l

– Avenida del Brillante, 4 (Córdoba) – 1.656 €/l Q8 – N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.659 €/l

– N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.659 €/l E.s. la milana agla – Carretera A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.667 €/l

Diésel

Estacion de servicio el saladillo – Calle Juan Torrico Lomeña, 46 (Baena) – 1.689 €/l

– Calle Juan Torrico Lomeña, 46 (Baena) – 1.689 €/l Riosol – Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l

– Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l

– Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l Cepsa – Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l

– Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l La salud – Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l

– Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.739 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.739 €/l Cooperativa lucena – Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l

– Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l Santo cristo – Carretera Monturque-Moriles km 1 (Monturque) – 1.739 €/l

– Carretera Monturque-Moriles km 1 (Monturque) – 1.739 €/l Plenergy – Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.739 €/l

– Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.739 €/l Plenergy – Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.739 €/l

Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Granada

Para Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes 10 de abril:

Gasolina 95

Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.489 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.489 €/l Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.489 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.489 €/l Tamoil – Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.497 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.497 €/l Alcampo – Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.499 €/l

– Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.499 €/l Bp – Carretera A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.499 €/l

– Carretera A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.499 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.499 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.499 €/l Easygas – Camino de Ronda, 199 (Granada) – 1.499 €/l

– Camino de Ronda, 199 (Granada) – 1.499 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.499 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.499 €/l Petroprix – Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.499 €/l

– Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.499 €/l Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.505 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l

– Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l Am97 plus s.l. – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l

– Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l A. aguaza – N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l

– N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l Eess gasoleos ferrer s.l – Castell de Ferro (Polígono fase III km 353,5) – 1.629 €/l

– Castell de Ferro (Polígono fase III km 353,5) – 1.629 €/l Castril – Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l

– Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l Bp juncaril – Polígono Juncaril parcela 114/5 (Albolote) – 1.655 €/l

– Polígono Juncaril parcela 114/5 (Albolote) – 1.655 €/l Shell – Avenida del Conocimiento, 1 (Granada) – 1.659 €/l

– Avenida del Conocimiento, 1 (Granada) – 1.659 €/l Fueling – Carretera Atarfe-Albolote km 4 (Albolote) – 1.659 €/l

– Carretera Atarfe-Albolote km 4 (Albolote) – 1.659 €/l E.s. ogicañas – Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.665 €/l

Diésel

Gasolinera granada la palma – Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l

– Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.719 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.719 €/l Sat la caña – Carretera vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.719 €/l

– Carretera vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.719 €/l Lerfu – Polígono Juncaril parcela 238 (Albolote) – 1.729 €/l

– Polígono Juncaril parcela 238 (Albolote) – 1.729 €/l Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l El grupo sca – Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.735 €/l

– Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.735 €/l E.s. petronachil – los alamos – Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 (Atarfe) – 1.739 €/l

– Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 (Atarfe) – 1.739 €/l E.s. el molino atarfe i – Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l

– Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l Airport granada – Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l

– Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.749 €/l

El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas:

Los datos que acabamos de ver, son los que constan en el Geoportal de combustibles que pone a disposición de todos, el Ministerio de Transición Ecológica pero si deseas hacer tu propia consulta, verás como aparece para que selecciones provincia e incluso municipio, además del tipo de combustible. Esto viene muy bien en Andalucía, donde las distancias pueden ser largas y planificar dónde parar a repostar puede marcar la diferencia.

Una vez hagas la selección podrás comprobar el listado o ver un mapa con las gasolineras indicadas con el precio de cada una de ellas. Tienes un ejemplo a continuación, con el mapa actualizado de Granada: