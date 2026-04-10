Precio de la gasolina hoy 10 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina donde es más barato repostar en Andalucía
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El precio de la gasolina vuelve a colarse en las conversaciones de muchos conductores en Andalucía, sobre todo en un momento en el que llenar el depósito ya no pasa desapercibido. La Guerra de Irán y la situación actual ha convertido lo de repostar en algo a lo que prestar mucha atención ya que dependiendo de donde repostemos es posible que ahorremos bastante. Dependiendo de la zona, o del tipo de combustible, es posible llenar el depósito por un precio inferior a la media, pero eso sólo lo podemos lograr si nos fijamos en cuáles son para hoy, viernes 10 de abril, las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía, a través de los datos obtenidos mediante la herramienta de Geoportal gasolineras, del Ministerio de Transición Ecológica:
Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Sevilla
A partir de los datos obtenidos, estas son las gasolineras más económicas para hoy Viernes 10 de abril en Sevilla:
Gasolina 95
- Galp – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l
- Galp – Polígono P.I.B.O. parcelas 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l
- Q8 – Carretera A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l
- Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.409 €/l
- Pertroprix – Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.425 €/l
- Plenergy – Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.425 €/l
- APJ – Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.435 €/l
- E.S. Vistalegre – Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.439 €/l
- Moove – Calle Astronomía, 3 (Sevilla) – 1.439 €/l
- Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.439 €/l
Gasolina 98
- Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.609 €/l
- Shell – Carretera SE-8005 km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l
- Enerplus – Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l
- Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.644 €/l
- Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.649 €/l
- Carrefour – Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.649 €/l
- Galp – Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.649 €/l
- Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l
- Carrefour – Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.659 €/l
- Carrefour – Autovía de San Pablo km 535,6 (Sevilla) – 1.659 €/l
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G. – Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.59 €/l
- Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.679 €/l
- Avia – Carretera SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l
- Galp – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 – 1.714 €/l
- Cooperativa Ntra Sra del Rosario – El Saucejo – 1.715 €/l
- Galp – Polígono P.I.B.O. (Bollullos de la Mitación) – 1.719 €/l
- San Juan Bautista SCA – Villanueva de San Juan – 1.726 €/l
- Sierra del Terril SCA – Algámitas – 1.726 €/l
- Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.729 €/l
- Ninguno – Carretera SE-429 km 0,8 (Los Molares) – 1.729 €/l
Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Málaga
Si vives en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:
Gasolina 95
- Trops – Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.46 €/l
- S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l
- Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l
- Plenergy – Calle Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.469 €/l
- Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l
- Petroprix coin – Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.489 €/l
- Ballenoil – Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.489 €/l
- Ballenoil – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 (Fuengirola) – 1.489 €/l
Gasolina 98
- Ninguno – Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l
- Shell – Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l
- Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l
- M3 petroleos – Avenida Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l
- E.s nerja – Avenida de Pescia, 3 (Nerja) – 1.679 €/l
- Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.685 €/l
- Agla la ventilla – Carretera A-397 km 11,9 (Parauta) – 1.699 €/l
- Galp – CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.699 €/l
- Carburantes clavero – san sebastian – Vélez-Málaga s/n – 1.699 €/l
- Los remedios – Avenida Vivar Téllez, 26 (Vélez-Málaga) – 1.699 €/l
Diésel
- S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l
- Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.719 €/l
- Agla – Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l
- Plenergy – Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l
- Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l
- Trops – Polígono industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.739 €/l
- Express – Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l
- Agla – Carretera A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l
- E.s. siles aguilera – Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l
- Dinergia – Plaza Constitución, 14 (Alameda) – 1.759 €/l
Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Cádiz
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy viernes:
Gasolina 95
- Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.428 €/l
- Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.446 €/l
- Sca. ntra. sra. de las virtudes – Carretera Cádiz-Málaga km 21 (Conil de la Frontera) – 1.460 €/l
- Ballenoil – Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Avenida Sanlúcar (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Carretera N-IV km 680 (San Fernando) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l
- Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.469 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l
- Es coloso – Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l
- Shell – A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l
- Easyfuel – Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.639 €/l
- Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l
- Moeve – Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.647 €/l
- Shell – Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.649 €/l
- Shell – Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.649 €/l
- Repsol – Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.659 €/l
- Shell – Polígono La Isleta N-IV km 654,7 (El Puerto de Santa María) – 1.659 €/l
Diésel
- Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l
- Gacosur barbate – Polígono El Olivar, 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l
- Tarifuel – Urbanización La Marina, 614 (Tarifa) – 1.779 €/l
- Tarifa oil – Calle Algeciras, 58 (Tarifa) – 1.779 €/l
- Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l
- Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l
- Windfuel tarifa low cost – Polígono La Vega, 511 (Tarifa) – 1.799 €/l
- Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.799 €/l
- Cnj – Ronda del Trobal s/n (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l
- Galp – Avenida de los Marineros, 14 (Barbate) – 1.799 €/l
Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Córdoba
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:
Gasolina 95
- Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.455 €/l
- Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.459 €/l
- Enerplus – Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.469 €/l
- Ballenoil – Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.469 €/l
- Petroprix – Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.469 €/l
- Hruiz – Calle Naranja Salustiana, 1 (Palma del Río) – 1.469 €/l
- Plenergy – Carretera Palma del Río s/n (Córdoba) – 1.469 €/l
- Plenergy – Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.469 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l
- Repsol – N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.595 €/l
- Mirasierra – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l
- E.s. el granadal – Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l
- Shell – Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.639 €/l
- Avia – Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.649 €/l
- Shell – Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.649 €/l
- Cepsa – Avenida del Brillante, 4 (Córdoba) – 1.656 €/l
- Q8 – N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.659 €/l
- E.s. la milana agla – Carretera A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.667 €/l
Diésel
- Estacion de servicio el saladillo – Calle Juan Torrico Lomeña, 46 (Baena) – 1.689 €/l
- Riosol – Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l
- Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l
- Cepsa – Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l
- La salud – Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l
- Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.739 €/l
- Cooperativa lucena – Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l
- Santo cristo – Carretera Monturque-Moriles km 1 (Monturque) – 1.739 €/l
- Plenergy – Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.739 €/l
- Plenergy – Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.739 €/l
Precio de la gasolina hoy 10 de abril en Granada
Para Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes 10 de abril:
Gasolina 95
- Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.489 €/l
- Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.489 €/l
- Tamoil – Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.497 €/l
- Alcampo – Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.499 €/l
- Bp – Carretera A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.499 €/l
- Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.499 €/l
- Easygas – Camino de Ronda, 199 (Granada) – 1.499 €/l
- Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.499 €/l
- Petroprix – Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.499 €/l
- Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.505 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Ctra. Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l
- Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l
- Am97 plus s.l. – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l
- A. aguaza – N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l
- Eess gasoleos ferrer s.l – Castell de Ferro (Polígono fase III km 353,5) – 1.629 €/l
- Castril – Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l
- Bp juncaril – Polígono Juncaril parcela 114/5 (Albolote) – 1.655 €/l
- Shell – Avenida del Conocimiento, 1 (Granada) – 1.659 €/l
- Fueling – Carretera Atarfe-Albolote km 4 (Albolote) – 1.659 €/l
- E.s. ogicañas – Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.665 €/l
Diésel
- Gasolinera granada la palma – Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l
- Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.719 €/l
- Sat la caña – Carretera vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.719 €/l
- Lerfu – Polígono Juncaril parcela 238 (Albolote) – 1.729 €/l
- Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l
- El grupo sca – Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.735 €/l
- E.s. petronachil – los alamos – Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 (Atarfe) – 1.739 €/l
- E.s. el molino atarfe i – Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l
- Airport granada – Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l
- Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.749 €/l
El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas:
Los datos que acabamos de ver, son los que constan en el Geoportal de combustibles que pone a disposición de todos, el Ministerio de Transición Ecológica pero si deseas hacer tu propia consulta, verás como aparece para que selecciones provincia e incluso municipio, además del tipo de combustible. Esto viene muy bien en Andalucía, donde las distancias pueden ser largas y planificar dónde parar a repostar puede marcar la diferencia.
Una vez hagas la selección podrás comprobar el listado o ver un mapa con las gasolineras indicadas con el precio de cada una de ellas. Tienes un ejemplo a continuación, con el mapa actualizado de Granada: