El FMI advierte que la guerra con Irán disparará la inflación y frenará la economía incluso con alto el fuego
La directora gerente del FMI: "Todos los caminos conducen a precios más altos y un crecimiento más lento"
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha afirmado este lunes que poner fin a la guerra con la dictadura de los ayatolás de Irán no será suficiente para reconducir el aumento de los precios ni la desaceleración económica. Georgieva ha advertido que la guerra con la tiranía de los ayatolás disparará la inflación y frenará la economía incluso con alto el fuego: «Todos los caminos conducen a precios más altos y un crecimiento más lento», ha señalado Georgieva, subrayando el cambio de tendencia en la economía internacional.
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