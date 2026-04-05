La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) alerta de que el crecimiento económico de España puede rondar el 2% en 2026 e, incluso, situarse «por debajo». En estos momentos, la previsión que mantiene la entidad para el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de este año es del 2,3%, aunque la patronal no descarta revisarla a la baja a causa de la guerra de Irán.

Por otro lado, uno de los canales que podrían afectar al crecimiento económico español en el marco de este conflicto es la pérdida de confianza, lo que a su vez puede frenar las decisiones de consumo de bienes y servicios (incluido el turismo) y la inversión.

«Por lo tanto, la previsión de crecimiento del PIB actual (2,3%), podría tener que ser revisada a la baja hacia el entorno del 2% o incluso inferior». Así consta en el panorama económico y empresarial de marzo que edita la CEOE y al que ha tenido acceso EP.

En relación con la inflación, CEOE estima que, si se mantienen la guerra y las tensiones en Oriente Medio, la tasa podría situarse en un rango de entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de su previsión media para el conjunto del año, que se situaba en el 2,6%.

Por el momento, según los datos avanzados de marzo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual en España aumentó en un punto, hasta alcanzar el 3,3%, su nivel más elevado desde junio de 2024, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles como la gasolina o el diésel.

Este repunte de un punto en la tasa interanual del IPC, que el organismo estadístico deberá confirmar el próximo 14 de abril con la publicación del dato definitivo, supone el mayor incremento desde junio de 2022, cuando la inflación pasó del 8,7% al 10,2%.

En términos mensuales, el INE ha adelantado una subida del IPC del 1% entre febrero y marzo. Esto representa el mayor aumento en un solo mes desde junio de 2022, cuando los precios se dispararon un 1,9% tras el inicio de la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de ese mismo año.

La guerra y el crecimiento económico

La organización que preside Antonio Garamendi afirma que el impacto final sobre la inflación dependerá de la duración del conflicto, pero estima que, en el conjunto del año, cada incremento del 10% en el precio del petróleo genere un alza de la inflación de dos décimas y afecte de forma negativa al crecimiento del PIB en una décima.

«De mantenerse en el tiempo la situación de tensionamiento de los precios de la energía, la inflación podría aumentar significativamente. Por cada 10 dólares que aumenta el precio del petróleo, se estiman unos efectos al alza sobre la inflación mínimos de tres décimas. La previsión actual del IPC de CEOE es del 2,6% de media anual, considerando una resolución relativamente rápida del conflicto, pero podría superar esta cifra e irse hasta el 3% de media anual si se prolonga durante varios meses», apunta.

La organización empresarial subraya que el impacto económico a corto plazo del conflicto con Irán se manifestará en los precios de la energía y el transporte y, en menor medida, en el crecimiento del primer trimestre, «puesto que las decisiones de consumo e inversión todavía no podrían verse afectadas».

«Sólo el canal del sector exterior puede ser más perjudicial para la actividad reciente, vía encarecimiento de las importaciones y menor dinamismo de las exportaciones españolas», sostiene.