El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará este fin de semana su cuarta visita a China. Las otras tres anteriores tuvieron lugar, consecutivamente, en 2023, 2024 y 2025. En cada una de esas citas mantuvo un encuentro con el dictador del país asiático, Xi Jinping. Todo ello en medio de las tensiones entre el régimen comunista y Estados Unidos por la hegemonía mundial.

En su primer viaje, en 2023, el Gobierno destacó el especial simbolismo para los dos países de aquel ejercicio. España y China celebraban entonces el 50 aniversario de sus relaciones diplomáticas. Sánchez subrayó que el mundo había «cambiado enormemente» en ese tiempo e incidió en que era «una excelente ocasión para renovar los vínculos» que los unían. Tanto es así que, año tras año, ha continuado visitando el país asiático.

Desde ese primer año, el Ejecutivo ha ido poniendo sobre la mesa «la necesidad de encontrar un mayor equilibrio» en las relaciones económicas y comerciales. Sin embargo, sigue siendo este año uno de los puntos a tratar ante el poco avance detectado por el Gobierno. En todo caso, fuentes del Ejecutivo aseguran que de no tener buena relación con China, la situación sería aún peor.

En 2024, la visita de Sánchez coincidió con el Noveno Foro China-España. Allí destacó la importancia de estrechar lazos políticos, económicos y culturales con el país asiático. Además, elogió a China como un «país comprometido con la paz» pese a las violaciones de los derechos humanos constatados por la ONU. El líder socialista destacó que el régimen de Xi Jinping es «fundamental para tratar de resolver los conflictos que desgraciadamente afectan al planeta».

Por último, en 2025, se firmaron varios acuerdos para facilitar la venta de distintos productos alimentarios, sanitarios y cosméticos españoles a China. Aunque Sánchez, entonces, seguía pidiendo una «relación económica más equilibrada y por la promoción de las inversiones recíprocas en beneficio mutuo». Este punto volverá a estar sobre la mesa en la visita de este año a Pekín.

Tras aquella visita, Estados Unidos advirtió a Sánchez de los riesgos del alineamiento de Sánchez con China. Concretamente, Scott Bessent, secretario del Tesoro, utilizó una expresión que sería similar a ponerte una soga al cuello, pero cuya traducción literal es «cortarse su propio cuello». En el país americano entendían que los gobiernos de España y Europa se estaban equivocando de socios.

Primera de naturaleza oficial

Ahora, con esta cuarta cita, el Ejecutivo pretende profundizar la relación bilateral con China. Fuentes de La Moncloa indican que ésta es la primera vez que tiene naturaleza oficial, lo que le aporta un estatus más elevado a nivel diplomático, según Presidencia.

Sin embargo, ningún ministro tendrá agenda de trabajo durante las jornadas en las que la comitiva presidencial estará presente en China. Eso sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acudirá a algunos actos meramente institucionales al principio y al fin de la jornada del martes.

Quien sí estará será la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Desde La Moncloa, recalcan que ha sido invitada por las autoridades chinas a unirse a este viaje y estará en algunos eventos con la comitiva oficial. Sin embargo, Presidencia no ha querido aclarar en qué actos concretos estará Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno mantendrá varios encuentros con los principales dirigentes políticos del país en lo que La Moncloa enmarca como el primer objetivo de este viaje, que es profundizar en la relación política con China. Sánchez se reunirá, además de con Xi Jinping y con el primer ministro chino, con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular, Zhao Leji. Se trata de las mismas reuniones políticas que Sánchez viene celebrando los últimos tres años que ha visitado el régimen comunista.

El segundo objetivo del viaje es equilibrar la balanza comercial con China, centrándose, ante todo, en la posibilidad del aumento de exportaciones al país asiático. Para ello, el Ejecutivo se reunirá con inversores chinos y grandes empresas que, según La Moncloa, tienen interés en España. No obstante, han evitado detallar los nombres de esas empresas.

Sólo se ha confirmado la presencia de Sánchez en la sede de la tecnológica Xiaomi. De ella han destacado como una de las principales empresas del mundo en software para móviles o de internet de las cosas. Respecto a Huawei, proveedor del Ejecutivo socialista que está en el centro de la polémica después de que EEUU y la Unión Europea advirtieran de sus vínculos con el Gobierno chino, desde La Moncloa evitan pronunciarse.

El tercer objetivo que persigue esta visita, según La Moncloa, es profundizar en la relación en los ámbitos de la educación, cultura y ciencia. En ese marco, Sánchez hará una visita a la Academia China de Ciencias. Además, el líder socialista recibirá un título honorífico en la Universidad Tsinghua, donde también dedicará unas palabras en inglés a los asistentes.