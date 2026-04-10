La AEMET alerta de un giro drástico de las temperaturas en Andalucía: las provincias que no se salvan

Las provincias que no se salvan de esta alerta de un giro drástico de las temperaturas en Andalucía son el motivo de esta alerta de la AEMET. Esta semana ha sido especialmente agradable en cuanto a temperaturas se refiere en gran parte del territorio. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Las temperaturas son el elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que deberemos estar preparados para todo.

La primavera puede acabar llegando a toda velocidad que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de saber un poco más lo que puede pasar en estos días en los que realmente tendremos que afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave. En estos días en los que realmente cada detalle contará, la AEMET no duda en lanzar una alerta ante un giro drástico de las temperaturas. Una previsión del tiempo de la AEMET que parece que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Andalucía se prepara para un giro drástico de las temperaturas

Las temperaturas han sido las grandes protagonistas de estos días en los que quizás hasta el momento nunca hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, tocará estar muy pendientes de determinadas situaciones que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

El mal tiempo parece que ha desaparecido por completo y lo ha hecho de tal forma que hasta el momento nunca pensábamos que llegaría el día. En su lugar, hemos tenido una estabilidad que sin duda alguna parece que tiene los días contados.

Con unas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos giros radicales que pueden acabar haciendo caer los termómetros, desde lo más alto y con algunas peculiaridades que hacen de esta previsión del tiempo que, sin duda alguna, podría llevarnos a un punto de no retorno.

Lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente deberíamos empezar a tener en consideración. Estos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa totalmente inesperada con este tiempo pendiente que en este fin de semana puede darnos alguna que otra sorpresa en este tiempo que tenemos por delante.

Las provincias que no se salvan según la AEMET

Andalucía se enfrenta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. La AEMET no duda en darnos una previsión del tiempo para el fin de semana que se adelanta a todos, con unas provincias que no se salvan de este giro radical.

Tal y como explican desde la AEMET: «Intervalos de cielos muy nubosos en el tercio occidental, acompañados de precipitaciones moderadas; cielos poco nubosos en el resto, con intervalos de nubes bajas matinales en la mitad occidental. Polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir, con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso, notable o extraordinario en amplias zonas. Vientos moderados de componente este en el tercio oriental, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en cotas altas; flojos variables en el resto, con intervalos moderados del sureste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en ascenso notable o extraordinario en amplias zonas. Rachas muy fuertes de componente este en el litoral y en cotas altas del tercio oriental».

Para el resto de España la situación se va complicando por momentos: «La borrasca situada al suroeste de la Península se alejará levemente hacia el sur. Aun así, en el extremo suroeste peninsular, dejará cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y a últimas horas el día, que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, y en el resto del territorio, algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. Se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden venir con granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones en el norte de las islas. Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular. La presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios; estos ascensos serán notables (de más de 6 grados) en el suroeste e, incluso, extraordinarios (de más de 10 grados) en zonas de Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía. En las mínimas habrá pocos cambios. En los archipiélagos las temperaturas apenas variarán».