Andalucía: cielos nublados y chubascos, AEMET prevé tormentas y vientos fuertes hoy

Hoy, 10 de abril de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente en la vertiente mediterránea. A medida que avance el día, los cielos se tornarán más oscuros, con la posibilidad de tormentas en la mitad occidental. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en la mayoría de las provincias, mientras que los vientos serán moderados a fuertes, especialmente en el este.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de abril

Cielo nublado con riesgo de chubascos en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas a medida que avanza el día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados, pero a medida que el sol se asome tímidamente, la sensación térmica podría alcanzar los 26 grados. Sin embargo, la humedad en el ambiente, que se sentirá algo cargada, podría hacer que el calor se perciba más intenso.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más variable, con un riesgo de chubascos que podría acompañar a la caída del sol, que se producirá a las 20:54. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 24 grados, mientras que el viento, casi imperceptible, no superará los 5 km/h. Así, la jornada se desarrollará entre momentos de luz y sombras, invitando a disfrutar de la belleza de la ciudad, aunque con un paraguas a mano por si acaso.

Córdoba: nubes y lluvia a la vista

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que apenas alcanza los 8. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más gris y las probabilidades de lluvia aumentarán, alcanzando un 80% en la tarde-noche, mientras el viento del noreste sopla a 20 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un leve ascenso en la temperatura que podría llegar a los 24 grados, pero la humedad, que alcanzará el 100%, hará que la sensación térmica se eleve hasta los 27. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de la jornada. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante el día.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo. Aprovechar el día para disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente manera de relajarse y disfrutar del entorno.

Ambiente fresco con posibles chubascos en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 13°C y la sensación térmica puede descender hasta los 13°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia del 20% hasta el mediodía. Sin embargo, la tarde traerá consigo un aumento en la inestabilidad, con un 55% de probabilidad de lluvia y temperaturas que alcanzarán los 19°C. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca.

Con la salida del sol a las 07:58 y su puesta a las 20:54, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz. La humedad relativa alcanzará niveles altos, llegando hasta el 95%, lo que contribuirá a un ambiente pesado durante la jornada. A lo largo del día, el cielo variará entre nublado y parcialmente cubierto y aunque no se espera lluvia intensa, es recomendable estar preparado para posibles chubascos en la tarde-noche.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 13 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 28 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche. Se recomienda llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica puede ser más alta, pero no olvides estar preparado para la lluvia que se avecina.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados y una alta probabilidad de chubascos intermitentes que se intensificarán hasta el mediodía. A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, permitiendo que el mercurio suba hasta los 21 grados en la tarde, aunque la posibilidad de lluvias puntuales se mantendrá.

Con el viento soplando suavemente desde el sur a 5 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente, así que es aconsejable abrigarse al salir.

Granada: cielos cubiertos y lluvia intensa

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará notablemente, ya que se espera una lluvia intensa por la tarde y noche, con temperaturas que no superarán los 14 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad será alta y el viento soplará con rachas fuertes.

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 18 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 27 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas nubes que podrían dejar caer chubascos intermitentes.

Con el viento soplando del este a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, es recomendable llevar un paraguas si planeas salir por la tarde, ya que se prevén precipitaciones puntuales. La jornada culminará con una temperatura agradable de 24 grados al caer la noche, ideal para disfrutar del atardecer que se asomará a las 20:39.