Los Mossos d’Esquadra han reducido en un 33% sus operaciones policiales conjuntas realizadas con la Policía Nacional y la Guardia Civil en los últimos tres años. El cuerpo autonómico ha pasado de 61 a 41 acciones llevadas a cabo de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se han disparado las detenciones en ese tipo de actuaciones, de 89 a 302 arrestos.

El Govern socialista de Salvador Illa ha dado esta información a través de una respuesta parlamentaria por escrito tras una pregunta del diputado autonómico popular Alberto Villagrasa. El Ejecutivo catalán respondió a una serie de cuestiones, entre las que estaba la pregunta de las «operaciones conjuntas entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil».

«La Dirección General de la Policía, para dar respuesta a las preguntas, traslada que con los datos de los que se dispone, en el ámbito de la Comisaría General de Investigación Criminal, la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) participó en 152 operaciones conjuntas con el resto de cuerpos policiales con competencias en el territorio catalán en los últimos tres años», señalan desde el Ejecutivo catalán.

Y aclaran que el número de personas detenidas a raíz de las operaciones conjuntas, bien con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, en el período trienal de 2023 a 2025, fue de 668 arrestos. «A pesar de ser investigaciones conjuntas, algunas detenciones las hicieron los demás cuerpos policiales y los datos de las personas detenidas no constan» en las bases de datos de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Más Policía que Guardia Civil

La mayoría de las intervenciones se llevaron a cabo con la Policía Nacional. En 2025, la Benemérita (12) realizó menos de la mitad de las intervenciones conjuntas con los Mossos que la Policía (29).

Los datos se han reducido más en la Guardia Civil, ya que en 2023 tuvo 24 acciones conjuntas, en 2024, 21 operaciones y, en 2025, sólo 12 actuaciones. Por su parte, la Policía Nacional llevó a cabo 37 intervenciones de este tipo con los Mossos en 2023, mientras que en los dos años siguientes se pusieron en marcha 29 operaciones, respectivamente.

La Dirección General de la Policía intenta subrayar que «la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad no puede analizarse únicamente en términos cuantitativos». «Detrás de los datos existe una realidad operativa en la que las investigaciones y los dispositivos policiales han incrementado su complejidad y eficacia, al tiempo que se han adaptado los modelos de trabajo para afrontar la nueva dimensión y exigencia de los fenómenos criminales», sostienen desde el Gobierno catalán.

El Ejecutivo autonómico explica la caída en las operaciones conjuntas en «una mayor focalización de los esfuerzos», así como «una mejor selección de los objetivos operativos» y, por último, «una coordinación cada vez más eficiente entre los distintos cuerpos policiales».

«Una muestra de esta evolución es el significativo incremento de las detenciones alcanzadas con un número menor de operativos policiales, lo que evidencia una mayor eficacia de la actividad operativa conjunta», concluye el Gobierno de Illa en su respuesta parlamentaria.

«Complejidad superior»

El Ejecutivo autonómico se justifica en que las investigaciones actuales «presentan un grado de complejidad superior al de años anteriores». Algo que, según el Govern, les obliga a «desarrollar investigaciones más prolongadas, con mayores necesidades de análisis y una preparación operativa más esmerada antes de su explotación final».

Por otro lado, señala la existencia de un entorno «transnacional» debido a «fenómenos como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales o la actividad de organizaciones criminales itinerantes» que «exigen actuar en marcos de cooperación mucho más amplios» con actores «tanto a nivel estatal como europeo».

El Govern asegura que «la respuesta operativa» de su policía autonómica tiene mayor «calidad y alcance», pero también «comporta procesos más elaborados, con mayores necesidades de coordinación y plazos de ejecución más largos».