El fiscal Grinda buscó la protección de Zapatero por las denuncias de pedofilia antes de obtener su destino en Bolivia

El fiscal anticorrupción José Grinda ha reconocido que recurrió al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para pedirle ayuda en el momento en que se vio acorralado por la controversia sobre la Operación Cataluña. Pocos meses después de esa apelación, el fiscal obtuvo un destino en el extranjero: una plaza de tres años en Bolivia, donde Zapatero medió en Bolivia a favor de una empresa con problemas judiciales a cambio de 200.000 euros.

La petición de Grinda a Zapatero se produjo entre octubre y noviembre de 2024, cuando empezaban a aflorar cuestiones sobre su actuación en aquella trama y su nombre ganaba notoriedad. La denuncia se frenó y Grinda consiguió refugio en Bolivia. Pero hay un detalle relevante que hasta ahora no era conocido: meses antes, en julio de 2024, Patricia López y Leire Díez presentaron ante el Ministerio de Derechos Sociales un escrito que denunciaba un caso de pedofilia contra el fiscal Grinda que murió en el olvido.

La «oferta a Z» en un informe de la UCO

La interlocución entre el fiscal y el ex presidente aparece reflejada también en un informe de la UCO que recoge una conversación del 23 de marzo de 2025 entre el ex presidente del Barça Sandro Rosell, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En ese intercambio se discute cómo abordar a Grinda: «Dolset respondió que hablase con él siempre haciendo referencia a su oferta a ‘Z’ —en referencia previsiblemente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero—, para que en caso de grabación quedase claro que empezó él, el fiscal Grinda». Son conversaciones que difícilmente hayan ocurrido dado el alto grado de animadversión de los citados contra Grinda.

El interrogante de fondo nace de la secuencia temporal. Tras dirigirse a Zapatero entre finales de 2024, el fiscal obtuvo pocos meses después una plaza de tres años en la Escuela de Jueces y Fiscales de Bolivia, dentro de un proyecto de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. Oficialmente, al destino concurrieron tres candidatos —uno no cumplía los requisitos y otro renunció—, quedando el camino expedito para Grinda.

Conviene subrayar que el fiscal José Grinda no ha sido condenado ni está siendo investigado judicialmente por ningún caso relacionado con la pedofilia. Los supuestos comportamientos que se le atribuyeron en su día nunca llegaron a detallarse ni pudieron demostrarse, y no se tradujeron en imputación formal alguna: uno de los procedimientos fue archivado y en el otro su nombre no llegó siquiera a figurar como investigado. No existe, por tanto, resolución judicial que sostenga esas acusaciones, que se mantienen en el terreno de lo no probado. Algunas fuentes aluden a la existencia de grabaciones en las que personas vinculadas a ámbitos policiales o judiciales se referirían a un supuesto borrado de pruebas en aquellos sumarios, si bien se trata de material cuya autenticidad, contexto y veracidad no han sido acreditados en sede judicial.