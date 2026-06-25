Leire Díez entregó varios informes comprometedores a la mano derecha de Bustinduy, entre ellos uno sobre el fiscal Grinda

La fontanera del PSOE Leire Díez no se presentó con las manos vacías en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Durante su encuentro con Alejandro Torrús, director de comunicación y mano derecha del ministro de Sumar Pablo Bustinduy, la fontanera entregó un voluminoso paquete de documentación con varios informes comprometedores sobre el funcionamiento de la Justicia, entre los que figuraba uno dirigido contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

El alcance de la entrega lo reconoce el propio Torrús. Preguntado por OKDIARIO, el dircom de Bustinduy admite que Díez le hizo llegar un abultado material: «Presentó un montón de documentación de su supuesta investigación de la justicia en España». El responsable de comunicación describe un contenido extenso y poblado de nombres: la fontanera «habló de muchísimos nombres y de muchísimas cosas», relató, aludiendo a fiscales y a distintos episodios relacionados con el aparato judicial.

No se trataba, por tanto, de un único documento, sino de un conjunto de informes que Díez puso en manos de la mano derecha del ministro. Torrús asegura que no los leyó —»de todos los papeles que me entregó, honestamente, es que ni los leí»—, pero su descripción confirma que la fontanera acudió al ministerio de Sumar cargada con material elaborado por las cloacas para atacar a jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

El informe sobre Grinda, pieza central de la entrega

Entre esa documentación destacaba un informe contra el fiscal José Grinda, uno de los objetivos prioritarios de la trama. El escrito, elaborado junto a la periodista Patricia López —fallecida en diciembre—, denunciaba el presunto borrado de pruebas en expedientes judiciales por parte del fiscal y de una unidad de la Guardia Civil dirigida por el teniente coronel Basilio Sánchez Portillo.

Grinda figuraba de forma recurrente en el material de las cloacas. En los acuerdos que Díez ofrecía a investigados como el comisario Villarejo para mejorar su situación procesal a cambio de información, el fiscal aparecía expresamente señalado: «Fiscales, sobre todo Grinda».

La conversación de WhatsApp entre Díez y Torrús, a la que ha tenido acceso este periódico, evidencia que la entrega de esos informes era el eje del contacto. El 17 de julio de 2024, la fontanera escribió al dircom para hacer seguimiento del material: ¿Habéis podido empezar a ver los papeles? ¿Necesitáis algo?». Torrús respondió que necesitaba «más tiempo» porque el equipo andaba «hasta arriba».

Los informes que Díez depositó en el ministerio de Bustinduy no eran exclusivos de esa gestión. La fontanera movió el mismo material —en particular la denuncia contra Grinda— por otras instancias del Estado: lo llevó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al entonces hombre de confianza del fiscal general, Diego Villafañe, a quien visitó en la sede de la Fiscalía General para interesarse por qué la denuncia no se tramitaba.

El ministerio de Sumar fue, así, una pieza más del recorrido que Díez diseñó para tratar de activar sus informes contra Grinda y otros objetivos. La diferencia es que, en este caso, la puerta se la abrió la mano derecha de un ministro perteneciente al socio minoritario del Gobierno.