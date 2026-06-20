El PP quiere que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afín al condenado Álvaro García Ortiz, su antecesor en el cargo, comparezca de urgencia en el Congreso de los Diputados para explicar las dos reuniones de la fontanera socialista Leire Díez con el que fuera número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, como reveló en exclusiva OKDIARIO.

Según ha podido saber este periódico, el PP de la Cámara Baja ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de Peramato en la Comisión de Justicia a fin de que abandone el mutismo sobre las cloacas del PSOE en que se ha instalado, como evidenció este viernes en el Senado.

En concreto, la iniciativa del Grupo Popular que capitanea Ester Muñoz reclama que Peramato acuda a dicha comisión para «informar, al amparo de lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dada la gravedad de los escándalos de corrupción que se van conociendo y que incluyen reuniones de investigados por la Audiencia Nacional en esas causas con miembros de la Fiscalía General del Estado en su sede».

Sobre tales reuniones evitó pronunciarse Peramato este viernes en el Senado, amparándose en su «deber de reserva» y alegando que se trata de un procedimiento en curso. Junto a ello, llegó a decir que «ni la Constitución ni los reglamentos de las Cámaras ni el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal establecen un régimen de control cuasipolítico de la Fiscalía General por parte de las Cortes Generales». Una particular reflexión sobre su cargo en la que incidió de esta manera: «La actuación de los fiscales no puede estar mediatizada, ni por el poder ejecutivo ni por el poder legislativo», recalcó.

Peramato rechazó responder las preguntas de PP y Vox y se limitó a decir que, en caso de que el juez «profundice en la investigación y si somos requeridos de nuevo, se dará la información que podamos tener, si es que se tiene algo más». La fiscal general agregó que «ya se ha dado (al instructor) toda la información que obraba en nuestro poder».

Por su parte, la senadora del PP María José Pardo Pumar reprochó a la compareciente que «lejos de perseguir los delitos, la Fiscalía que usted dirige abrió las puertas a las cloacas». «Convirtieron la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas», denunció Pardo Pumar, al tiempo que le advirtió de que su «silencio», si no es revertido, «le convertirá en cómplice de las cloacas».

«Desestabilizar»

Fue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría buscado «desestabilizar» causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez, el que preguntó a la Fiscalía General si existieron visitas a su sede por parte de Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa.

Como publicó OKDIARIO, Leire Díez gestionó en la Fiscalía General el regreso de Ignacio Stampa a Anticorrupción y ofreció favores al fiscal José Grinda. Asimismo, la militante del PSOE negoció el futuro de fiscales anticorrupción mientras organizaba denuncias contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras la exclusiva de este periódico sobre las dos reuniones entre Villafane y Leire, la Fiscalía General del Estado reconoció que el que fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz estaba al frente del Ministerio Público, se vio esas dos veces con la ex militante socialista y el letrado Teijelo, también abogado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado igualmente en la causa.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que «no existen registros» de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas, y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros.

Junto a ello, añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 «una reunión» con Teijelo «en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado. Las fuentes precisaron que, en ambos encuentros, el abogado «estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado», en alusión a Leire Díez.