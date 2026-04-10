El Gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a uno de sus eventos empresariales en China a dos empresas que Estados Unidos ha señalado por espionaje. Se trata de las empresas CATL y China Three Gorges, compañías que la administración de Donald Trump incluyó en la lista 1260H por suponer un riesgo para la seguridad.

El líder socialista estará en el país asiático entre el 13 y el 15 de abril. En el último día de visita oficial, Sánchez tiene previsto un encuentro con «empresas innovadoras» de España y China, tal y como consta en el borrador de este programa, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Sánchez será el encargado de clausurar ese encuentro, mientras que la apertura correrá a cargo de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, así como de un representante político chino.

La cita consta de 3 bloques. En el segundo de ellos, se hablará de «España como plataforma de crecimiento e inversión» y de «generación de valor local» y se presentará al país como una «plataforma para crecer en Europa y a nivel global». Esa parte del acto contará con la participación del vicepresidente de la compañía china CATL, Meng Xiangfeng.

Esa empresa, sin embargo, está incluida desde enero en la lista 1260H de compañías que supone un riesgo para la seguridad en los Estados Unidos. En enero de 2021, la administración estadounidense de Joe Biden publicó un listado con los nombres de las «compañías militares chinas que operan directa o indirectamente en Estados Unidos».

CATL, sin embargo, trató de defenderse de esta etiqueta asegurando que es un «error» del Gobierno de Trump. La compañía reaccionó después de que sus acciones cayeran un 3% en bolsa. En un comunicado publicado diario estatal chino STCN, la empresa indicó que «no participa en ninguna actividad relacionada con lo militar».

Vínculos con el ejército chino

Por otra parte, hay un tercer bloque sobre «innovación y sostenibilidad» así como «tecnología, I+D y proyectos conjuntos de futuro». Esta parte está moderada por Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno. En ella participa Li Fuming, presidente de China Three Gorges, otra empresa incluida por EEUU en su lista de empresas que podrían contribuir a los «objetivos de modernización del Ejército Popular de Liberación».

Esta empresa es una compañía eléctrica estatal china con cerca de 20.000 empleados y de las mayores de su sector en cuanto a activos totales. Según su propia página web, se elevan hasta los 77.300 millones de dólares.

La tensión con esta empresa incluso llevó a la primera administración de Donald Trump a emitir una orden para impedir a las personas y empresas estadounidenses invertir o poseer acciones de China Three Gorges por su vinculación al Ejército Popular de Liberación del régimen comunista.

Ya en el pasado, otros miembros del Gobierno se reunieron con alguna de estas en el propio territorio chino. Es el caso del actual vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, entonces sólo ministro de Economía, que se citó con CATL durante la visita de los Reyes a China en noviembre de 2025.

El titular de Economía aseguró que estaban sondeando «buenos proyectos piloto» en China con los que podía darse una «transferencia de tecnología», así como el «desarrollo de la cadena de valor con proveedores locales» y que «tire de empleo cualificado español». «Vamos a trabajar intensamente con estas empresas; hoy, sin ir más lejos, tenemos una reunión con CATL», indicó Cuerpo, para concluir que irían «avanzando en esa vía».

Huawei, también en la lista

El listado 1260H no sólo incluye a CATL y a China Three Gorges, sino también a Huawei como una de las potenciales compañías que podría ser uno de los «contribuidores» con el régimen chino «operando directa o indirectamente en los Estados Unidos». El catálogo se creó en 2021 y se ha ido actualizando desde entonces. Ha incluido nuevas entidades y sacado de la misma a otras cuyos peligros dejasen de existir.

Huawei está incluida en él desde el primer momento, algo que no ha impedido al Gobierno de Sánchez otorgar el certificado de seguridad a 19 productos de la compañía china Huawei después de que EEUU los señalase por espionaje. La compañía está en medio de la polémica por su contratación de más de 12 millones para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales.