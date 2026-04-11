Dos jóvenes encuentran una cartera con 1.332 euros: los aplausos se escuchan en toda Málaga por lo que hacen con ella

Dos chicas de 19 y 21 años han entregado a la Policía Local de Málaga una cartera que encontraron en la calle con 1.332 euros en efectivo y documentación personal, en un gesto que ha permitido recuperar íntegramente el dinero y devolverlo a su propietario. Al recoger la cartera en dependencias policiales, el dueño explicó que el dinero estaba destinado al pago de la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja.

Hallazgo en la calle

Las jóvenes, estudiantes y procedentes del municipio de Ardales, localizaron la cartera en la vía pública mientras se encontraban en Málaga capital.

Tras comprobar su contenido, decidieron avisar inmediatamente a la Policía Local, que se desplazó hasta el domicilio donde residen para recoger el objeto y hacerse cargo de su custodia.

1.332 euros y documentación personal

Una vez en dependencias policiales, los agentes verificaron que la cartera contenía 1.332 euros en efectivo, además de diversa documentación del propietario.

Entre los efectos se encontraban:

Tarjeta de crédito.

Permiso de conducir.

Tarjeta sanitaria.

El contenido fue inventariado y custodiado mientras se iniciaban las gestiones para localizar al dueño.

Localización rápida del propietario

La Policía Local de Málaga logró contactar con el propietario, un hombre de 42 años, que acudió posteriormente a dependencias policiales para recuperar su cartera.

Tras confirmar su identidad, los agentes le hicieron entrega de todos los efectos en perfecto estado.

El destino del dinero perdido

Según explicó el propio afectado al recoger la cartera, el dinero estaba destinado al pago de la reparación de una furgoneta de empresa.

El vehículo pertenece a una entidad dedicada a la atención de personas con diversidad funcional, por lo que la recuperación del dinero evitó un importante perjuicio económico.

Actuación ciudadana ejemplar

La Policía Local ha destacado el comportamiento de las dos jóvenes, subrayando la importancia de comunicar este tipo de hallazgos a las autoridades para garantizar la devolución de los objetos perdidos.

Este tipo de actuaciones facilitan la recuperación de bienes y evitan la pérdida de documentación sensible o dinero en efectivo.

El caso ha sido valorado como un ejemplo de civismo en Málaga, donde la rápida actuación de las jóvenes y la intervención policial permitieron resolver la incidencia sin consecuencias para el propietario.

La colaboración ciudadana vuelve a demostrar su importancia en situaciones cotidianas como esta.