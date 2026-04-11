Lluvias muy fuertes, nieve y frío invernal: la AEMET activa la alerta en España a partir de hoy por un giro inaudito en el tiempo

La AEMET activa la alerta en España, a partir de hoy llega un giro inaudito en el tiempo. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede darnos alguna que otra alegría en estas próximas jornadas. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos obligará a volver atrás en el tiempo.

Los expertos no dudan en actualizar una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Empezando por algunos elementos que pueden convertirse en un giro destacado que nos hará pensar que nos hemos trasladado a un mes anterior. Estamos en un abril en el que el tiempo suele ser especialmente soleado, aunque en esta época del año lo que esperaríamos ver es un poco más de sol, aunque la realidad, nos superará en algunos aspectos. Lluvias muy fuertes y frío invernal será una realidad en estos puntos del país.

Nieve y frío invernal llega con lluvias fuertes

Lo que parecía imposible, se ha acabado convirtiendo en una realidad, vuelve lo peor del invierno y lo hace de una manera que quizás hasta el momento no pensábamos que podría acabar siendo una realidad. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de abril.

Después de una Semana Santa plagada de actividad lo que hemos visto llegar es una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Estos días de sol y estabilidad pueden dar paso a algo radicalmente contrario.

Pasado este tiempo y con la rutina por delante, lo que puede pasar es que tengamos que afrontar una situación del todo inesperada, en estos días en los que cada fenómeno que nos visita, pueden acabar de darnos un giro radical respecto a la situación anterior.

Lo que tenemos por delante es una situación que puede acabar siendo lo que nos dará un motivo para hacer un cambio de planes. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una alerta importante en referencia a este tipo de detalles que serán esenciales.

La AEMET activa la alerta en España en estas zonas del país

Estas zonas del país pueden estar en alerta, a partir de hoy. Lo que nos está esperando es algo que podría acabar generando más de una sorpresa, en especial, si tenemos en consideración lo que pasarán en cuestión de horas. La AEMET lanza una importante alerta.

Tal y como nos explican en esta previsión: «Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares debido a una masa de aire subtropical unido al paso de un frente por el norte. Se darán precipitaciones en amplias zona del territorio, asociadas al paso del frente en el tercio norte, y principalmente en forma de chubascos vespertinos acompañados de tormenta en el resto. Es poco probable que afecten al tercio oriental peninsular, este de la meseta Sur, Baleares y sur de Galicia. Por el contrario, es probable que los chubascos y tormentas sean fuertes, localmente con granizo, en regiones de Andalucía y entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura. Asimismo las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. La cota de nieve descenderá hasta 800/1000 m. en el tercio norte, pudiendo bajar localmente hasta los 500/700 m. en el Cantábrico oriental al final, y con acumulados importantes en entornos de montaña. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en los nortes y poco nuboso al sur.

Brumas y bancos de niebla en el suroeste y tercio norte peninsular; con calima dejando probables precipitaciones en forma de barro en la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, notablemente en el sureste peninsular y especialmente en el centro norte y noroeste, con caídas que podrán superar los 10-12 grados. Mínimas con pocos cambios en Baleares y tercios este y sur peninsulares; descendiendo en el resto, también de forma notable en el noroeste y dándose al final del día en buena parte de la mitad norte peninsular. En Canarias, temperaturas en ascenso ligero. Heladas débiles en montañas del norte».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes en regiones de Andalucía y Sistema Central, también posibles en Extremadura. Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo occidental e Ibérica norte, con una cota que podría bajar hasta 500/700 metros en el Cantábrico oriental al final. Rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de norte en Canarias. Descenso notable de las temperaturas en zonas del sureste peninsular y especialmente del centro norte y noroeste, donde incluso llegará a extraordinario. Soplará viento de flojo a moderado en la Península y Baleares, de componentes este y norte en el archipiélago y fachada oriental y de norte y oeste en el resto; con intervalos fuertes en litorales de Galicia y Alborán y rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en Canarias».