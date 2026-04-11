Colas en Lidl a partir de hoy, 11 de abril, por la bicicleta eléctrica con autonomía de 70 km y potencia de 355 Wh

Cada vez es más habitual ver bicicletas eléctricas por la ciudad. No sólo para hacer deporte, sino como una alternativa real al coche o al transporte público en el día a día. Y en ese contexto, cuando una gran cadena como Lidl lanza un modelo propio de bici eléctrica, la atención está asegurada y puede que incluso se formen colas ya que es capaz de alcanzar una autonomía de hasta 70 km.

Desde este 11 de abril, la cadena ha puesto a la venta una nueva bicicleta eléctrica bajo su marca CRIVIT que, por características y precio, se sitúa en un punto bastante competitivo dentro de este mercado. No es una bici de gama alta, pero tampoco pretende serlo, sino que en su caso la clave está en el equilibrio. Con una autonomía que como decimos podría llegar alcanzar los 70 kilómetros y una batería de 355 Wh, este modelo de bici eléctrica que tiene Lidl está pensado para trayectos urbanos y desplazamientos habituales, más que para rutas exigentes o uso deportivo intensivo.

Colas en Lidl a partir de hoy por la bicicleta eléctrica

La bicicleta eléctrica CRIVIT Classic que tiene Lidl apuesta por un diseño sencillo y funcional. El cuadro de acceso bajo facilita subir y bajar, algo especialmente útil en ciudad o en trayectos con muchas paradas. Además, está pensada para personas con una altura entre 160 y 190 cm, lo que cubre una gran parte de usuarios habituales. Por otro lado, el peso total ronda los 24 kilos, una cifra bastante contenida dentro de este tipo de bicicletas eléctricas.

Otro detalle interesante es la batería, que va integrada en la tija del sillín. Esto permite extraerla fácilmente para cargarla en casa o en la oficina sin necesidad de mover toda la bicicleta.

Motor, autonomía y niveles de asistencia

Uno de los puntos clave de este modelo es su motor trasero en el buje, que ofrece una transmisión de potencia directa. No es el sistema más sofisticado del mercado, pero sí uno de los más fiables y sencillos de mantener. Por otro lado, la bici eléctric que se va a convertir en la más vendida de Lidl, cuenta con tres niveles de asistencia al pedaleo:

ECO , para ahorrar batería

, para ahorrar batería TOUR , para uso equilibrado

, para uso equilibrado RACE, para mayor potencia

A esto se suma una función Boost que permite obtener toda la potencia durante unos segundos (hasta 20), algo útil en cuestas o arrancadas. La autonomía, según la marca, puede llegar hasta los 70 kilómetros. Eso sí, depende mucho del uso es decir el nivel de asistencia elegido, el terreno o incluso el peso del usuario influyen bastante en esa cifra.

Componentes y equipamiento completo

Más allá del motor, la bicicleta que vende Lidl viene bastante bien equipada para su precio. Incluye un cambio Shimano Tourney de 7 velocidades, suficiente para un uso urbano sin complicaciones. También incorpora frenos de disco mecánicos TEKTRO, que ofrecen una frenada segura en distintas condiciones, además de neumáticos antipinchazos con bandas reflectantes. Y en cuanto al confort, destaca la horquilla de suspensión delantera y un sillín ergonómico pensado para trayectos largos. No es una bici deportiva, pero sí cómoda para el día a día.

Además, viene con todo lo necesario para circular sin añadir extras:

Luces integradas

Guardabarros

Timbre

Portabultos trasero con sistema de clic. Esto último es especialmente útil si se quiere usar para hacer la compra o transportar objetos sin complicarse.

Pensada para moverse por ciudad

La sensación general es que esta bicicleta eléctrixca ha sido diseñada claramente para uso urbano. Ir al trabajo, hacer recados o moverse por la ciudad sin la necesidad de tener que depender del coche. De este modo, no busca competir con modelos de alta gama ni con bicicletas pensadas para montaña o rutas largas. Su objetivo es otro: ofrecer una opción práctica, relativamente asequible y fácil de usar. También incorpora detalles como un compartimento para colocar un localizador tipo AirTag, algo que cada vez valoran más los usuarios ante el riesgo de robo.

Precio y posicionamiento en el mercado

El precio de esta bicicleta eléctrica que puedes encontrar en la página web de Lidl es de 764,99 euros, una cifra que la coloca por debajo de muchas opciones similares del mercado. Eso explica en parte el interés que ha generado. No es habitual encontrar modelos con este nivel de equipamiento por ese rango de precio, aunque también hay que tener en cuenta que no ofrece prestaciones de gama alta. Aun así, para quien busca una primera bicicleta eléctrica o una opción funcional sin gastar demasiado, puede ser una alternativa interesante.

En definitiva, y en un mercado cada vez más competitivo, Lidl sigue apostando por productos que combinan precio y funcionalidad. Esta bicicleta eléctrica no pretende revolucionar el sector, pero sí cubrir una necesidad muy concreta: moverse por la ciudad de forma cómoda, sin complicaciones y sin hacer una gran inversión.