‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 1 de ayer, viernes 10 de abril?

Tu cara me suena 13 ya está aquí y Antena 3 tiene a su mejor opción para la noche de los viernes después del final de El Desafío, que hasta hace dos semanas ocupaba esa franja. Los famosos vuelven a ponerse a trabajar, pero esta vez con la necesidad de demostrar que saben cantar, aunque algunos lo hayan podido olvidar con el paso del tiempo, como es el caso de Jesulín de Ubrique. Ya podemos decir que el ex torero no ha sido el ganador de esta primera gala, algo que todos los que hayan visto su actuación, en la que se ha transformado en Melendi, entenderán perfectamente. Sus rivales eran personajes como J Kbello, Cristina Castaño o María Parrado, que llegan con grandes voces y conociendo a la perfección el escenario.

La gala que comenzó con la aparición de Melani, ganadora de la anterior edición, imitando a Rosalía. También con Agoney, que se convirtió en Bad Bunny en plena actuación en la Super Bowl, y a Angy, a la que todos los espectadores recordarán por ser la primera ganadora del talent de la historia. Pese a todo, el gran protagonista ha sido Jesulín, que se ha atrevido a volver a cantar después de 30 años de silencio y de querer borrar de su pasado aquel disco en el que se encontraba la mítica canción que decía: «Toda, toda, te necesito toda…». Pese a que ha hecho lo que ha podido, el ex torero no ha tenido las mejores puntuaciones ni del público (que sí le dio un ocho) ni del jurado.

Como era de esperar, J. Kbello, María Parrado, Sole Giménez, Martín Savi y Cristina Castaño han estado hasta el final luchando por la victoria, aunque ha sido Parrado la que se ha llevado el triunfo. La andaluza, que comenzó en Menuda Noche y fue ganadora de La Voz Kids, se tuvo que meter en la piel de otra artista nacida del programa de Juan y Medio, como es Ana Mena.

Pese a que tienen en común que son amigas, andaluzas y ambas son muy jóvenes, sus voces y su forma de actuar son completamente diferentes. Mientras Ana consigue interpretar con grandes coreografías, María nunca ha bailado de forma profesional y su estilo es mucho más cercano al pop melódico.

La andaluza ha conseguido calcar la actuación de Ana Mena de su canción Carita triste, que realizó en la gala de Los 40 Music Awards, en la que combinó una parte sinfónica, cambios de vestuario y siendo levantada por sus bailarines. Aunque para la concursante de Tu cara me suena ha sido un enorme reto, lo ha conseguido con gran resultado.

María Parrado, ganadora de la primera gala de ‘Tu cara me suena’

A la hora de votar se ha llevado el 12 de tres de los componentes del jurado, menos el de Ángel Llácer. También se ha llevado la máxima puntuación del público presente en el plató, alzándose con la victoria con 24 puntos, tres por delante de Martín Savi y seis de Cristina Castaño y Sole Giménez.

El momento de celebrar la victoria ha sido especialmente emotivo, puesto que ha querido dedicársela a Salvador, su padre, fallecido en el año 2017. Los 3.000 euros de premio, que ha podido destinar a una causa benéfica, los ha querido donar a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), de esta manera ha querido, con lágrimas en los ojos, reivindicar la investigación para este tipo de enfermedades que sufren más de tres millones de personas en nuestro país, aunque son tan extrañas que no tienen cura y en muchos casos tampoco tratamiento.