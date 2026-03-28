‘El Desafío’: ¿quién es el ganador de la sexta edición y cuánto dinero se ha llevado?

Daniel Illescas se ha coronado como ganador de la sexta edición de El Desafío en Antena 3. En una de las finales más reñidas de la historia del formato en la que no faltaron las sorpresas ni la emoción, el influencer de viajes se alzó con la victoria frente a Jessica Goicoechea, Patricia Conde y José Yélamo, los otros finalistas de esta temporada. Como es habitual, la noche ha terminado con el premio para el ganador, además de poder repartir, por última vez, dinero a una causa benéfica, aunque en esta final las cosas han estado muy repartidas.

María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete han protagonizado intensos y espectaculares desafíos que han sido valorados por el jurado del programa, integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. En esta última gala, se emparejó a cada finalista con uno de los concursantes que no se clasificaron para esta final para así sumar esfuerzos y ayudarles a llegar a la ansiada victoria. Eva Soriano se ha convertido en la socia de José Yélamo, realizando el desafío La última flecha. La catalana ha podido estar en la final, pese a que hace siete días se lesionó durante una prueba en la semifinal y tuvo que ser atendida por el equipo médico.

Eduardo Navarrete, que ha unido fuerzas con Jessica Goicoechea, mostró su

lado más natural en Navarrete al desnudo, prueba en la que ha tenido que hacer todo lo posible para no enseñar nada a las cámaras. Por su parte, Willy Bárcenas se enfrentó a Equilibrio de vértigo, siendo ayudante de Patricia Conde. Y por último, María José Campanario fue elegida por Daniel Illescas como su ayudante con el desafío Fuga del infierno.

Daniel Illescas sucede a Gotzón Mantuliz

Daniel Illescas ha logrado coronarse y convertirse en ganador absoluto de la

temporada tras realizar la prueba Escalera al cielo, una complicada prueba en la que ha realizado una coreografía con una escalera como elemento central.

El influencer de viajes se ha convertido en la estrella de la temporada tras conseguir reventar el récord de permanencia en la apnea, prueba reina del programa y que le deja en el primer puesto por delante de otros grandes como la cantante Rosa y el actor Jorge Sanz. Durante todas estas semanas ha conseguido ser el más regular en cada programa, lo que le ha valido conseguir la victoria.

Clasificación final de ‘El Desafío 6’

El barcelonés ha terminado en primera posición con 234 puntos. Por su parte, Patricia Conde se convierte en subcampeona. José Yélamo ha terminado en tercera posición después de haberse clasificado el primero para la gran final. Pese a que era una de las grandes favoritas, Jessica Goicoechea ha cerrado la clasificación en cuarta posición.

El premio de Daniel Illescas como ganador

El ganador se ha llevado un espectacular coche, gentileza de una conocida empresa de venta de coches de segunda mano, además de 30.000 euros en forma de tarjeta solidaria para donar a una causa benéfica. No era la primera vez que demostraba su generosidad, por eso ha querido compartir el premio con su compañera María José Campanario (que no ha ganado ninguna gala), que ha podido disponer de 15.000 euros para donar a una asociación.

Daniel ha donado su parte (15.000 euros) a la Fundación Luzón Unidos contra la ELA. La mujer de Jesulín de Ubrique también ha querido compartir su mitad, esta vez con su compañera Eva Soria, la otra concursante que no ha ganado ni una sola gala.

La humorista catalana también ha repartido su parte del premio con José Yélamo, al que había ayudado durante la final. Finalmente, Campanario ha donado 7.500 euros a AFIBROM, Eva Soriano 3.750 euros a la Fundación Niemann-Pick España y José Yélamo sus 3.750 euros a UNRWA

Refugiados de Palestina.

‘El Desafío’ se despide con gran éxito de audiencias

En sus doce semanas de emisión, el programa conducido por Roberto Leal ha conseguido más de un 14 % de cuota de pantalla, liderando cada uno de los viernes en los que se ha emitido sobre De Viernes, su principal competidor. Con esos datos su continuidad está asegurada y ya ha anunciado sus concursantes para la próxima edición, la séptima, pero habrá que esperar (si no hay sorpresas) hasta el mes de enero de 2027 para verla en Antena 3.