Noche de récords en El Desafío gracias a Daniel Illescas, que ha conseguido asaltar la banca gracias a la prueba de la apnea, la más complicada de todas, aunque no es la más peligrosa de las que se realizan en el programa. El youtuber contaba con la juventud y una gran forma física a su favor, aunque hasta el momento no había podido vencer ninguna gala, ya que Willy Bárcenas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y Patricia Conde se han adelantado. Pero este viernes era su día, por eso ha roto por completo el récord de Rosa López de tiempo bajo el agua, convirtiéndose en el líder de la clasificación de la apnea y eliminando a Laura Escanes, que hasta ahora era la décima clasificada.

Al comienzo no las tenía todas consigo, pues confesaba ante las cámaras que los nervios y la impaciencia le podían jugar una mala pasada, anunciando que podría tener que salir antes de lo esperado del agua. «Se sufre y mucho», decía al recordar las contracciones del cuerpo cuando lucha por respirar y no puede. Pese a todo, Daniel prometía luchar mucho en esta prueba «a la que todos tenemos respeto», pero que no iba a dejar que le venciese tan fácil: «Hemos venido a sufrir».

Pero esos malos presentimientos se han quedado fuera del enorme tanque de agua, porque dentro Daniel se ha convertido en un hombre dispuesto a hacer historia de la televisión. Tras una larga preparación y mucho sufrir (las famosas contracciones le dieron muchos problemas), paró el cronómetro en 4:47 segundos, superando a Rosa López en siete segundos.

Tras una agónica salida del agua, Roberto Leal ha acudido con la voz temblorosa para anunciar lo que todos los espectadores ya sabían y hasta sus propios compañeros estaban intuyendo y por eso se llevaban las manos a la cabeza.

«Lo que acaba de pasar en la sexta temporada de El Desafío, para alguien que ha estado en todas las ediciones (…) Esto es historia de la televisión. Eres un tío muy grande. Ole tus santos… valores, porque lo que acabas de conseguir es gigante», le decía Roberto Leal antes de confirmar su tiempo bajo el agua y que se ponía en lo más alto de la clasificación de las apneas.

Tras estas palabras (y después de quitarle todos los cables y el micrófono), Daniel ha metido a Juandi, su coach, en el agua para celebrar este momento tan especial.

Por si no había suficiente emoción acumulada, en el plató estaba la madre de Juandi, que hasta pocos días antes había estado ingresada, pero por suerte ya se estaba recuperando y pudo acudir como público. Daniel Illescas ha querido dedicarle unas palabras a Pilar, que veía con lágrimas en los ojos lo que acababa de pasar. «Tienes a un hijo encantador y que me ha llevado hasta lo máximo que he podido», de esta manera le daba las gracias también a ella.

Así queda el ránking de las apneas de ‘El Desafío’ en 2026: