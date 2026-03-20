Eva Soriano se lesiona en la semifinal de ‘El Desafío’: «Ha hecho clac»

El paso de Eva Soriano por El Desafío no ha sido el mejor, puesto que desde el primer programa se ha quedado en las últimas posiciones y de ahí no ha conseguido salir. La impotencia de la presentadora de Europa FM y humorista ha sido tan grande que se ha enfrentado al jurado en varias ocasiones por las puntuaciones, aunque esa estrategia le ha servido de poco y no se ha librado de permanecer en la parte baja. Pese a que llegaba a la semifinal sin opciones de pasar a la final, la catalana se ha esforzado por intentar ganar al menos una gala y poder dar un donativo a la fundación elegida (aunque hace varias semanas pudo hacerlo gracias a la generosidad de sus compañeros), pero la suerte no ha estado de su lado esta vez.

El reto al que se enfrentaba era realizar una coreografía con telas aéreas y aro aéreo, dos disciplinas juntas que hasta ahora no se habían visto en el programa. Otros concursantes como José Yélamo, Eduardo Navarrete y Jéssica Goicoechea han pasado con nota las telas, pero Eva ha tenido más dificultad todavía. Como es habitual, realizaba la prueba sin cuerdas de seguridad y sin ningún tipo de red que amortiguase la caída, por lo que se jugaba el físico ante cualquier fallo. Como es lógico, se ha dejado la piel y los músculos en los ensayos para no sufrir ninguna caída, aunque eso ha tenido otras consecuencias.

Soriano ha salido al plató con una ligera cojera, aunque la ha querido ocultar de la mejor manera posible para intentar llevarse la mejor puntuación posible sin tener que tocar el corazón del jurado. «Esto hace mucho daño al resbalar. Te queda, te oprime… bueno, como un ex», así explicaba con humor la dificultad de su prueba.

Aunque Roberto Leal, compañero en Atresmedia y buen amigo, ha querido sacar el tema de su lesión, ella ha querido pasar por encima: «Se ha hecho daño, pero no lo quiere enseñar», aunque al sevillano se le ha notado que quería mostrar algunos de los moratones que tenía su amiga por los brazos. «Luego, igual sí. Pero quiero que os quedéis con la prueba, no con el daño que está sufriendo mi cuerpo», remataba ella.

Justo en los momentos finales del número, Eva realizaba un spagat (un movimiento de piernas en el que las estiraba al máximo) y ahí los espectadores han podido comprobar que se ha hecho daño. Pese a todo, ella ha seguido, aunque con dificultades.

Tras recibir el aplauso del público y la felicitación del presentador de El Desafío, la cara de dolor de la concursante era más que evidente y no ha tenido más remedio que confesar: «Me he hecho daño». El jurado no se había dado cuenta, por lo que ha felicitado por su determinación para seguir pese al dolor.

«Igual me he jodi** la ingle. Igual me he partido el verano yo sola (el programa se grabó en mayo de 2025)», le decía con cara de dolor e intentando estirar. «He hecho un espagat y ha hecho clac, pero no pasa nada porque estoy preparada para eso», ha confesado con mucho humor ante las cámaras.

Lo cierto es que minutos después de este incidente se ha podido ver a Eva Soriano con la pierna completamente vendada, pagando así el precio de un esfuerzo que no le ha dado muchos puntos.