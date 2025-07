‘Tu cara me suena’: ¿quién ganó la Gran Final de ayer, viernes 11 de julio?

No es ningún secreto que Tu cara me suena, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Un claro ejemplo lo encontramos en esta decimosegunda edición, en la que todos y cada uno de los concursantes han ofrecido la mejor versión de sí mismos para superarse con cada actuación. ¡Lo han conseguido, y con creces! El pasado viernes 11 de julio, la audiencia de la cadena principal de Atresmedia pudo disfrutar de la Gran Final de Tu cara me suena 12. Recordemos que los participantes que llegaron a esta última gala con posibilidades de ganar eran Melani, Ana Guerra, Mikel Herzog, Gisela Lladó y Esperansa Grasia. Esta última plaza pertenecía a Bertín Osborne, pero el cantante optó por ceder su puesto a su compañera. ¡Un gesto verdaderamente especial!

Como no podía ser de otra manera, pudimos ser testigos de una gala de lo más emocionante. Entre otras cuestiones, por el regreso de Melody al programa que marcó un antes y un después en su trayectoria, y en el que disfrutó muchísimo. Lo hizo para interpretar El Apagón, su nuevo single, pero también para poder ser testigo, en primera persona, de la imitación de Ana Guerra. La canaria no dudó en meterse en la piel de la andaluza para imitar su actuación en Eurovisión 2025. ¡Lo hizo increíblemente bien! La que también estuvo sensacional fue Esperansa Grasia, con una excepcional actuación como Carla Morrison. Algo similar ocurrió con Mikel Herzog Jr que, tras una edición verdaderamente espectacular y de ensueño, supo poner el broche de oro al meterse en la piel de Benson Boone. ¡Fue impresionante! Al igual que ocurrió con Gisela Lladó con su homenaje a P!nk.

La catalana no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para dedicar su actuación a Toni Cruz, el que fuese uno de los creadores de Operación Triunfo que falleció tan solo unas horas antes de la gran final de Tu cara me suena 12. Una de las actuaciones más esperadas fue la de la favorita a llevarse el triunfo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Melani García. La joven supo volver a sorprender a la audiencia al meterse en la piel de Anne Hathaway en Los Miserables. Tras las actuaciones de los finalistas, los espectadores tuvieron la oportunidad de votar por su favorito. Todo ello mientras el resto de participantes de la edición que ya no competían por el premio tuvieron la oportunidad de imitar a los artistas que habían escogido para participar en la Gran Final de Tu cara me suena 12.

Eso sí, entre actuación y actuación de los que no competían por hacerse con el premio, íbamos conociendo el orden en el que quedaban los finalistas. Así pues, descubrimos que el quinto puesto era para Gisela Lladó con el 12% de los votos, mientras que Ana Guerra se tuvo que conformar con la cuarta posición (13%).

Después de que la gente continuase votando por su favorito, finalmente descubrimos cómo quedaba el podio de esta decimosegunda edición de Tu cara me suena. La medalla de bronce fue para Mikel Herzog Jr, con un 16% de los votos. El segundo puesto fue para Esperansa Grasia (36%). Así pues, la flamante ganadora de la temporada es Melani García (48%).

El gesto de Melani con sus compañeros de ‘Tu cara me suena 12’

La joven estaba profundamente emocionada con haber conseguido el apoyo del público para alzarse con la victoria. Era la favorita, pero era algo que se había ganado a pulso tras haber hecho una edición verdaderamente impresionante. ¡No es ningún secreto que clavaba todos y cada uno de sus retos!

«Ha sido un sueño hecho realidad, con estas personas que son maravillas», comentó Melani tras convertirse en la ganadora de la edición. Y añadió: «Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad». Lejos de que todo quede ahí, la joven quiso tener un gesto con todos los concursantes: compartir los 30.000 euros del premio final. Una vez más, mostró ese enorme compañerismo que tanto le caracteriza. ¡Enhorabuena, Melani!