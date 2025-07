El final de Tu cara me suena 12 está cada vez más cerca y el programa de imitadores ha elegido a sus cinco finalistas, aunque esta vez serán seis por culpa de algo excepcional que ha provocado Bertín Osborne al final de la gala del viernes, en la que se ha celebrado su segunda semifinal. Melani se convirtió hace siete días en la primera clasificada, pero ha tenido que esperar para saber con quién se tendrá que medir en la final del viernes 11 de julio, que se vivirá en directo en Antena 3.

Bertín Osborne ha sido el último en actuar en la noche, ya que suya era la imitación más esperada gracias a que debía convertirse en María del Monte. El programa ha querido aguantar hasta el final el gran atractivo de la noche para mantener a la audiencia pegada a la televisión hasta la madrugada. Tras las votaciones del jurado, que dieron a Ana Guerra una merecida victoria imitando a Luciano Pavarotti, llegaba el momento de anunciar la clasificación general.

Los cinco primeros de ella entran directamente a la final, aunque sólo había cuatro puestos disponibles, ya que Melani la tenía asegurada desde la gala anterior. El primer en saberlo fue Mikel Herzog Jr., que parte como el otro gran favorito para la victoria final.

No hubo sorpresas con Ana Guerra y Gisela, puesto que las dos ex concursantes de Operación Triunfo -una en el año 2017 y la otra en 2001- han sido dos de las que más juego han dado durante toda la edición. La quinta plaza de la final era para Osborne, que salía a recoger su ramo de flores todavía con el traje de faralaes y unos zapatos de tacón que le han provocado más de un tropezón.

En mitad de los aplausos del público paraba el programa para pedir un momento de atención: «Tengo que decir algo», avisaba. La primera sorpresa ha sido anunciar que su elección para cantar en la final era una canción del grupo AC/DC, un estilo que ya confesó que le gustaba cuando imitó a Kiss y por el que le hubiese gustado enfocar su carrera cuando comenzó hace más de 30 años, pero que su discográfica no le dejó seguir.

La segunda sorpresa es que renuncia a su plaza en la final, por lo que no podrá ser el ganador de la edición, pese a que tendría muchas opciones gracias al televoto del público, que al ser en directo podrá hacerlo desde casa. Desde el primer programa no ha parado de repetir que ha ido al programa a divertirse, por eso ha querido ceder su puesto en la competición al siguiente clasificado.

Aunque Manel Fuentes ha tratado de disimular, todo parecía atado desde antes, ya que no le ha cogido por sorpresa, aunque sí a sus compañeros. Tras bromear y mandarle a sentarse de nuevo en el sofá, el presentador ha anunciado el nombre de la siguiente clasificada, que hereda ese puesto en la final.

Todo el público y los concursantes han celebrado al máximo que Esperansa Grasia, con 195 puntos, se hubiese ‘colado’ en la final. La humorista no se lo esperaba para nada y no hacía más que decirle a Bertín que estaba loco. Una vez ha salido al escenario le ha vuelto a preguntar si estaba seguro de que no quería participar en la final con opciones de ganar, a lo que le ha respondido que lo tiene claro y que el puesto es suyo.

Tan poco se lo esperaba la aragonesa, que no tenía pensado a qué artista querrá imitar en la final, por lo que se sabrá en los próximos días. Fuera de la final, aunque también actuarán, se quedan Manu Baqueiro, Agustín Jiménez y Yenesi, que han conseguido hacer un gran papel superando los 160 puntos.