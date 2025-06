No es ningún secreto que Tu cara me suena, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con este formato que sigue arrasando en audiencias, temporada tras temporada. En esta decimosegunda edición, todos y cada uno de los concursantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos. No solamente consiguen superarse gala tras gala, sino que están emocionando con todas y cada una de las actuaciones que nos están regalando. El pasado viernes 27 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la Gala 12 de la decimosegunda temporada del programa de imitaciones por excelencia. No solamente hemos podido conocer el nombre del ganador del nuevo programa, sino también se ha confirmado quién es el primer concursante de esta edición que se ha clasificado como finalista.

Después de una noche en la que pudimos disfrutar de excepcionales actuaciones, como es el caso de la de Himar González como invitada de la Gala 12, llegó el momento de las valoraciones. Así pues, como suele ser habitual en cada entrega de este programa, tanto el jurado como el público que se encontraba en plató empezaron a puntuar todas y cada una de las actuaciones de la noche. Siguiendo el orden en el que han pasado por el escenario, Ángel Llácer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández fueron puntuando, uno por uno, a los concursantes. Así pues, descubrimos que los peor valorados de la Gala 12 fueron Manu Baqueiro (18 puntos), Esperansa Grasia (19 puntos) y Gisela (24 puntos). Los que recibieron una puntuación más alta por parte del jurado fueron Mikel Herzog Jr (38 puntos), Melani García (45 puntos) y Goyo Jiménez (47 puntos). Pero, una noche más, la última palabra la tenía el público.

Unos segundos después, Manel Fuentes se dispuso a desvelar el voto de las personas que habían acudido a disfrutar de la Gala 12. Así pues, descubrimos que el 4 fue para Esperansa Grasia, mientras que la máxima puntuación fue otorgada a Melani García. A pesar de haber un empate entre ella y Goyo Jiménez, se impuso la valoración del público, por lo que ella fue la ganadora de esta gala de Tu cara me suena 12.

«Me vais a matar, lo sé, pero yo creo que, de verdad, se lo trabaja todas las semanas. Igual su papel es más de humor, pero es que… Goyo, te lo mereces», explicó la que fuese presentadora de Eurovisión Junior 2024. Un gesto que el humorista, visiblemente emocionado, no pudo evitar agradecer.

«Va para Cris contra el cáncer. Ya que me ha tocado, voy a poner otros 3.000 euros de mi bolsillo para añadírselos a la donación, ¿de acuerdo?», explicó el concursante de Tu cara me suena 12. Acto seguido, volvió a abrazar a la joven, agradeciéndole que le haya entregado ese dinero para poder realizar una donación.

Melani García, primera finalista de ‘Tu cara me suena 12’

Pero no todo queda ahí, ya que Manel Fuentes hizo el recuento de las votaciones de esta nueva gala. De esta forma, los espectadores pudieron conocer que, con una holgada diferencia de puntos con el segundo clasificado hasta la fecha, Melani García se convirtió en la primera finalista de la edición.

«Te has ganado el voto del público en plató, el voto de mis compañeros del jurado para estar en esa posición», comentó el presentador del concurso. Así pues, le hizo saber algo: la semana siguiente va a poder imitar al artista que escogiese, ya que, por el momento, no tenía que seguir enfrentándose a una valoración. Fue entonces cuando comunicó que quería meterse en la piel de Tate McRae.

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’ tras la Gala 11

Tras saber que Melani se convertía en la primera finalista de Tu cara me suena 12 con 257 puntos, pudimos comprobar que Mikel Herzog Jr mantenía la segunda posición (223 puntos), mientras que la tercera plaza continuaba en manos de Gisela (214 puntos). Por el momento, el Top 5 continúa cerrándose con Ana Guerra (209 puntos) y Bertín Osborne (191 puntos). ¡La cosa está ajustadísima, qué duda cabe!