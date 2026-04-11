En el País Vasco es un manjar en vías de extinción y en el resto de España ni lo conocen

En muchas casas del País Vasco, el pan no era sólo un acompañamiento. Durante generaciones era casi el centro de la mesa y más si se tiene en cuenta el llamado pan de caserío, que era capaz de durar varios días sin perder consistencia, con una miga densa y una corteza que obligaba a usar bien el cuchillo. Hoy, sin embargo, ese pan de siempre empieza a desaparecer poco a poco. Todo un manjar del País Vasco que sin embargo, pocos conocen fuera de esta comunidad.

No se habla mucho de ello, pero cada vez cuesta más encontrarlo. Las panaderías tradicionales que lo elaboraban como antes han ido cerrando o adaptándose a nuevos hábitos de consumo, más rápidos, más ligeros, más uniformes. Y en ese cambio, el pan de caserío ha ido quedando en un segundo plano. Lo curioso es que tal y como decimos, fuera del País Vasco este manjar pasa prácticamente desapercibido. Mientras otros panes regionales han ganado fama en toda España, este sigue siendo casi un secreto local, pese a su historia y a su forma tan particular de elaborarse.

El manjar del País Vasco que pocos conocen fuera

El pan de caserío es, ante todo, un pan pensado para durar. Se trata de una hogaza grande, de miga blanca pero compacta, y con una corteza mate y resistente. Nada que ver con los panes ligeros y esponjosos que se consumen a diario en muchas ciudades. Su origen está ligado a los caseríos vascos, donde se elaboraba en hornos de leña y se pensaba para el consumo de varios días. Por eso su textura es más densa y consistente: tenía que aguantar sin estropearse y seguir siendo útil tanto para acompañar comidas como para aprovecharse en otras preparaciones.

Cada familia tenía su forma de hacerlo. Incluso el marcado del pan cambiaba según la zona. En algunos casos, se dibujaba un cuadrado en la superficie y se hacía una marca en el centro, a veces con un simple tenedor. No era una cuestión estética, sino tradición pura, de esas que pasan de generación en generación sin preguntarse demasiado el porqué.

Un pan que formaba parte de la vida diaria

Durante décadas, este pan estuvo presente en la rutina de muchas familias vascas. Se compraba o se hacía en casa y se consumía a lo largo de la semana. No era raro que el mismo pan sirviera para varias comidas, desde el primer día hasta el último, cuando ya más duro se aprovechaba de otras formas. Esa forma de consumirlo dice mucho del estilo de vida de entonces. Menos desperdicio, más planificación y una relación distinta con los alimentos. El pan no era algo que se tirara si se ponía duro, sino que se transformaba.

Hoy ese hábito prácticamente ha desaparecido. El consumo diario de pan fresco y más blando ha desplazado a este tipo de hogazas, que requieren más tiempo, más paciencia y, en muchos casos, otro tipo de paladar.

Por qué está desapareciendo poco a poco

El principal problema del pan de caserío no es su calidad, sino el contexto actual. Elaborarlo lleva tiempo, requiere fermentaciones largas y, en muchos casos, el uso de masa madre o prefermentos. No encaja bien con la producción rápida ni con la demanda de pan diario recién hecho. A eso se suma además el cambio en los gustos, si bien las nuevas generaciones buscan panes más ligeros o formatos individuales, algo muy alejado de estas grandes hogazas pensadas para compartir. También influye la pérdida de hornos tradicionales y de panaderos que mantengan la técnica, de modo que sin relevo generacional, muchas recetas se quedan por el camino.

Un legado que aún se puede descubrir

A pesar de todo, todavía hay lugares donde se conserva esta tradición. Algunos obradores y proyectos locales siguen apostando por el pan de caserío, manteniendo métodos más artesanales. Uno de los ejemplos más curiosos está en Legazpi, donde se encuentra el Rincón del Pan, un espacio ubicado en el caserío Igaralde-Goena que recorre toda la historia del pan en la comarca de Urola. Allí se explica desde el cultivo del grano hasta la cocción en horno, pasando por el trabajo del molinero y del panadero.

Cómo se elabora este pan tradicional

Aunque cada casa tiene su receta, el proceso mantiene una base común. Se trabaja con harina de trigo, agua, sal y masa madre o prefermento. La masa necesita reposos, plegados y tiempo para desarrollarse correctamente.

Después se forma la hogaza, se deja fermentar de nuevo y se realizan los cortes característicos antes de meterla en el horno. Tradicionalmente se hacía en horno de leña, lo que aportaba ese toque tan particular a la corteza. El resultado es un pan robusto, con personalidad, que no busca ser perfecto en apariencia, pero sí en sabor y durabilidad y que merece la pena probar al menos una vez en la vida.