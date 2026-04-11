Precio de la gasolina hoy 11 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores andaluces, que en los últimos meses han tenido que adaptarse a continuas subidas y bajadas marcadas por la situación internacional y el comportamiento del mercado energético. Aunque tras el repunte registrado a finales de febrero se ha producido una leve moderación en los precios, lo cierto es que repostar sigue suponiendo un gasto importante, especialmente en el caso del diésel, que continúa por encima de la gasolina. En este contexto, comparar precios y saber dónde repostar más barato se ha convertido en algo casi imprescindible para ahorrar en el día a día, así que toma nota porque estas son las gasolineras más baratas en las principales ciudades de Andalucía este sábado 11 de abril a partir de los datos recogidos en el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Sevilla

A partir de los datos obtenidos, estas son las gasolineras más económicas para hoy Sábado 11 de abril en Sevilla:

Gasolina 95

Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l

– Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. parcela 295 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l

– Polígono P.I.B.O. parcela 295 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l Ballenoil – Calle Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.365 €/l

– Calle Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.365 €/l Q8 – A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l

– A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.409 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.409 €/l Ballenoil – Plaza de la Trianilla (Utrera) – 1.409 €/l

– Plaza de la Trianilla (Utrera) – 1.409 €/l Plenergy – Calle Metalurgia (Sevilla) – 1.415 €/l

– Calle Metalurgia (Sevilla) – 1.415 €/l Petroprix – Calle Metalurgia (Calonge) – 1.425 €/l

– Calle Metalurgia (Calonge) – 1.425 €/l Ronda Norte – SE-30 Nudo Calonge – 1.427 €/l

– SE-30 Nudo Calonge – 1.427 €/l Volaroil – Calle Sor Ángela de la Cruz, 85 (Osuna) – 1.429 €/l

Gasolina 98

Shell – San José de la Rinconada – 1.599 €/l

– San José de la Rinconada – 1.599 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.604 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.604 €/l Carrefour – Camas – 1.629 €/l

– Camas – 1.629 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.629 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.629 €/l Enerplus – Mairena del Alcor – 1.635 €/l

– Mairena del Alcor – 1.635 €/l Shell – Autovía Sevilla-Coria km 6 (Gelves) – 1.639 €/l

– Autovía Sevilla-Coria km 6 (Gelves) – 1.639 €/l Alcampo – Ronda del Tamarguillo (Sevilla) – 1.649 €/l

– Ronda del Tamarguillo (Sevilla) – 1.649 €/l Galp – Calle Antonio Peña y López (Sevilla) – 1.649 €/l

– Calle Antonio Peña y López (Sevilla) – 1.649 €/l Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l

– Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l Shell – SE-640 km 0,75 (San Juan de Aznalfarache) – 1.654 €/l

Diésel

Moeve – Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.590 €/l

– Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.590 €/l Plenergy – Avenida José María Tomasetti (Lebrija) – 1.688 €/l

– Avenida José María Tomasetti (Lebrija) – 1.688 €/l Avia – SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l

– SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l Ballenoil – Morón de la Frontera – 1.699 €/l

– Morón de la Frontera – 1.699 €/l Galp – Bollullos de la Mitación – 1.709 €/l

– Bollullos de la Mitación – 1.709 €/l Ballenoil – Fuentes de Andalucía – 1.709 €/l

– Fuentes de Andalucía – 1.709 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. (Bollullos) – 1.714 €/l

– Polígono P.I.B.O. (Bollullos) – 1.714 €/l Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario – El Saucejo – 1.715 €/l

– El Saucejo – 1.715 €/l San Juan Bautista S.C.A. – Villanueva de San Juan – 1.726 €/l

– Villanueva de San Juan – 1.726 €/l Sierra del Terril – Algámitas – 1.726 €/l

Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.426 €/l

– Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.426 €/l Ballenoil – Urb. La Leala (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – 1.459 €/l

– Urb. La Leala (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – 1.459 €/l Petroprix – Residencia La Vega (Antequera) – 1.459 €/l

– Residencia La Vega (Antequera) – 1.459 €/l Ballenoil – Calle Pacharán, 25 (Benalmádena) – 1.459 €/l

– Calle Pacharán, 25 (Benalmádena) – 1.459 €/l Plenergy – Calle Bernardo Simón de Pineda (Antequera) – 1.459 €/l

– Calle Bernardo Simón de Pineda (Antequera) – 1.459 €/l Plenergy – Polígono Industrial (Antequera) – 1.459 €/l

– Polígono Industrial (Antequera) – 1.459 €/l Plenergy – Calle Cañada de los Cardos (Torremolinos) – 1.465 €/l

– Calle Cañada de los Cardos (Torremolinos) – 1.465 €/l Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.465 €/l

– Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.465 €/l Ballenoil – Av. Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l

– Av. Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Sin rótulo – Calle Aluminio (Marbella) – 1.619 €/l

– Calle Aluminio (Marbella) – 1.619 €/l Shell – Av. Velázquez (Málaga) – 1.639 €/l

– Av. Velázquez (Málaga) – 1.639 €/l Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l

– Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l M3 Petróleos – Av. Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l

– Av. Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l Galp – CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.669 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l

– Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l Agla – Pizarra – 1.729 €/l

– Pizarra – 1.729 €/l Ballenoil – Cártama – 1.729 €/l

– Cártama – 1.729 €/l Plenergy – Cerralba – 1.729 €/l

– Cerralba – 1.729 €/l Agla – Cerralba km 1 – 1.739 €/l

– Cerralba km 1 – 1.739 €/l Express – Pizarra – 1.739 €/l

– Pizarra – 1.739 €/l Agla – Casarabonela km 33,2 – 1.758 €/l

– Casarabonela km 33,2 – 1.758 €/l E.S. Siles Aguilera – Villanueva del Trabuco – 1.759 €/l

– Villanueva del Trabuco – 1.759 €/l Dinergia – Alameda – 1.759 €/l

– Alameda – 1.759 €/l Los Remedios-Picasat – Ronda – 1.771 €/l

Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy sábado:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras (Arcos de la Frontera) – 1.365 €/l

– Calle Cruz de las Carreras (Arcos de la Frontera) – 1.365 €/l Ballenoil – Av. María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.385 €/l

– Av. María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.385 €/l Ballenoil – Av. Libertad, 26 (Rota) – 1.395 €/l

– Av. Libertad, 26 (Rota) – 1.395 €/l Ballenoil – Alameda Solano (Chiclana) – 1.409 €/l

– Alameda Solano (Chiclana) – 1.409 €/l Plenergy – Av. de los Descubrimientos, 35 (Chiclana) – 1.409 €/l

– Av. de los Descubrimientos, 35 (Chiclana) – 1.409 €/l Petroprix Chiclana – Av. del Mueble, 28 (Chiclana) – 1.409 €/l

– Av. del Mueble, 28 (Chiclana) – 1.409 €/l Ballenoil – Camino Águila Real, 22 (Chiclana) – 1.409 €/l

– Camino Águila Real, 22 (Chiclana) – 1.409 €/l Ballenoil – Av. de los Descubrimientos, 64 (Chiclana) – 1.409 €/l

– Av. de los Descubrimientos, 64 (Chiclana) – 1.409 €/l Ballenoil – Calle Electricistas, 1 (Chiclana) – 1.409 €/l

– Calle Electricistas, 1 (Chiclana) – 1.409 €/l Petroprix – Av. del Mueble, 56 (Chiclana) – 1.409 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l

– Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l Es Coloso – Ctra. Comarcal 233 km 5,8 (La Línea) – 1.599 €/l

– Ctra. Comarcal 233 km 5,8 (La Línea) – 1.599 €/l Shell – A-480 km 25,8 (Jerez) – 1.599 €/l

– A-480 km 25,8 (Jerez) – 1.599 €/l Moeve – A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.627 €/l

– A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.627 €/l Shell – Av. del Mueble (Chiclana) – 1.629 €/l

– Av. del Mueble (Chiclana) – 1.629 €/l BP Puerto Sta. María – N-IV km 649,8 – 1.639 €/l

– N-IV km 649,8 – 1.639 €/l BP La Victoria – Av. Rafael Alberti (El Puerto) – 1.639 €/l

– Av. Rafael Alberti (El Puerto) – 1.639 €/l Shell – Av. Ronda Norte, 2 (La Línea) – 1.639 €/l

– Av. Ronda Norte, 2 (La Línea) – 1.639 €/l Shell – Polígono La Isleta (El Puerto) – 1.639 €/l

– Polígono La Isleta (El Puerto) – 1.639 €/l Easyfuel – Camino del Lobo (Chiclana) – 1.639 €/l

Diésel

Meroil – A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l

– A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras (Arcos) – 1.725 €/l

– Calle Cruz de las Carreras (Arcos) – 1.725 €/l Gacosur – Polígono El Olivar (Barbate) – 1.747 €/l

– Polígono El Olivar (Barbate) – 1.747 €/l Ballenoil – Av. María Auxiliadora (Rota) – 1.775 €/l

– Av. María Auxiliadora (Rota) – 1.775 €/l Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea) – 1.779 €/l

– Calle Perdiz, 1 (La Línea) – 1.779 €/l Ballenoil – Av. Libertad (Rota) – 1.785 €/l

– Av. Libertad (Rota) – 1.785 €/l Shell – Av. Ronda Norte (La Línea) – 1.789 €/l

– Av. Ronda Norte (La Línea) – 1.789 €/l Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l

– Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l CNJ – Ronda del Trobal (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l

– Ronda del Trobal (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l Windfuel Tarifa – Polígono La Vega (Tarifa) – 1.799 €/l

Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Córdoba

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Ingeniería, 14 (La Carlota) – 1.299 €/l

– Calle Ingeniería, 14 (La Carlota) – 1.299 €/l Ballenoil – Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.371 €/l

– Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.371 €/l Ballenoil – Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.420 €/l

– Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.420 €/l Ballenoil – Ejido del Valle (Lucena) – 1.429 €/l

– Ejido del Valle (Lucena) – 1.429 €/l Cooperativa Lucena – Av. de la Infancia, 15 – 1.429 €/l

– Av. de la Infancia, 15 – 1.429 €/l Plenergy – Calle Concha Lago (Lucena) – 1.429 €/l

– Calle Concha Lago (Lucena) – 1.429 €/l Plenergy – Calle Espejo, 21 (Añora) – 1.429 €/l

– Calle Espejo, 21 (Añora) – 1.429 €/l Ballenoil – Plaza de Colón (Córdoba) – 1.435 €/l

– Plaza de Colón (Córdoba) – 1.435 €/l Ballenoil – Campo de la Verdad (Córdoba) – 1.435 €/l

– Campo de la Verdad (Córdoba) – 1.435 €/l Petroprix – Av. Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.435 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Av. Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l

– Av. Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l Repsol – N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.575 €/l

– N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.575 €/l Mirasierra – Carretera Rute km 0,2 – 1.595 €/l

– Carretera Rute km 0,2 – 1.595 €/l Shell – CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.629 €/l

– CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.629 €/l Shell – Carretera de Cabra (Lucena) – 1.629 €/l

– Carretera de Cabra (Lucena) – 1.629 €/l E.S. El Granadal – Av. Azabache (Córdoba) – 1.635 €/l

– Av. Azabache (Córdoba) – 1.635 €/l E.S. La Milana Agla – A-339 km 24 (Priego) – 1.637 €/l

– A-339 km 24 (Priego) – 1.637 €/l Q8 – Carretera Trassierra (Córdoba) – 1.639 €/l

– Carretera Trassierra (Córdoba) – 1.639 €/l Avia – Calle Ancha (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l

– Calle Ancha (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l Q8 – N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.649 €/l

Diésel

Ballenoil – Calle Laurel, 3 (Puente Genil) – 1.551 €/l

– Calle Laurel, 3 (Puente Genil) – 1.551 €/l Ballenoil – Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.616 €/l

– Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.616 €/l Cooperativa – Av. de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.662 €/l

– Av. de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.662 €/l Ballenoil – Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.666 €/l

– Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.666 €/l E.S. El Saladillo – Baena – 1.689 €/l

– Baena – 1.689 €/l Riosol – Ronda Norte (Castro del Río) – 1.699 €/l

– Ronda Norte (Castro del Río) – 1.699 €/l Almazaras de la Subbética – A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l

– A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l Cepsa – Carrera Baja (La Rambla) – 1.708 €/l

– Carrera Baja (La Rambla) – 1.708 €/l Plenergy – Calle Concha Lago (Lucena) – 1.729 €/l

Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Granada

Para Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado 11 de abril:

Gasolina 95

Minioil – Av. Andalucía (Cúllar Vega) – 1.479 €/l

– Av. Andalucía (Cúllar Vega) – 1.479 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.479 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.479 €/l E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2, 35 – 1.479 €/l

– Polígono SI-9.2, 35 – 1.479 €/l E.S. El Molino Maracena – C/ Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.479 €/l

– C/ Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.479 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos – Ronda Lindarajas – 1.479 €/l

– Ronda Lindarajas – 1.479 €/l Plenergy – C/ Aries, 1 (Jun) – 1.479 €/l

– C/ Aries, 1 (Jun) – 1.479 €/l Plenergy – Av. Andalucía (Granada) – 1.479 €/l

– Av. Andalucía (Granada) – 1.479 €/l Plenergy – Carretera GR-3304 (Purchil) – 1.479 €/l

– Carretera GR-3304 (Purchil) – 1.479 €/l Petroprix – Polígono PERI Cetarsa, 5 (Granada) – 1.479 €/l

– Polígono PERI Cetarsa, 5 (Granada) – 1.479 €/l Plenergy – N-432 km 427 (Atarfe) – 1.479 €/l

Gasolina 98

Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l Alcampo Motril – Av. Salobreña (Motril) – 1.599 €/l

– Av. Salobreña (Motril) – 1.599 €/l AM97 Plus – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l

– Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l A. Aguaza – N-342, km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l

– N-342, km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l E.S. Ogicañas – C/ Granada, 56 (Ogíjares) – 1.611 €/l

– C/ Granada, 56 (Ogíjares) – 1.611 €/l Gasóleos Ferrer – Castell de Ferro (Polígono) – 1.629 €/l

– Castell de Ferro (Polígono) – 1.629 €/l Cepsa – N-340 km 308 (La Herradura) – 1.635 €/l

– N-340 km 308 (La Herradura) – 1.635 €/l Castril – Av. Portillo (Castril) – 1.638 €/l

– Av. Portillo (Castril) – 1.638 €/l Cepsa – Polígono Almanjáyar (Granada) – 1.654 €/l

– Polígono Almanjáyar (Granada) – 1.654 €/l ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe) – 1.659 €/l

Diésel

Gasolinera La Palma – N-340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l

– N-340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l Alcampo Motril – Av. Salobreña (Motril) – 1.719 €/l

– Av. Salobreña (Motril) – 1.719 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 – 1.729 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 – 1.729 €/l GM Oil – C/ Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l

– C/ Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l El Grupo SCA – Rambla Hileros (Castell de Ferro) – 1.735 €/l

– Rambla Hileros (Castell de Ferro) – 1.735 €/l E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2 – 1.739 €/l

– Polígono SI-9.2 – 1.739 €/l Plenergy – N-432 km 427 (Atarfe) – 1.739 €/l

– N-432 km 427 (Atarfe) – 1.739 €/l Airport Granada – Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l

– Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l Petroprix – Av. Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.745 €/l

El mapa para ver las gasolineras más baratas

Como acabamos de ver, estos son los precios de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía a primera hora de este sábado 11 de abril, pero en el caso de que desees consultar a cualquier otra hora u otro día, siempre puedes recurrir a la herramienta que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica. En la web de Geoportal gasolineras, puedes ver todos los precios listados o en un mapa como el que te mostramos a continuación, filtrado a partir de provincia, también municipio e incluso con el tipo de combustible en función de si es gasolina o diésel.