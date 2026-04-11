Precio de la gasolina hoy 11 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía este sábado
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El precio de la gasolina sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores andaluces, que en los últimos meses han tenido que adaptarse a continuas subidas y bajadas marcadas por la situación internacional y el comportamiento del mercado energético. Aunque tras el repunte registrado a finales de febrero se ha producido una leve moderación en los precios, lo cierto es que repostar sigue suponiendo un gasto importante, especialmente en el caso del diésel, que continúa por encima de la gasolina. En este contexto, comparar precios y saber dónde repostar más barato se ha convertido en algo casi imprescindible para ahorrar en el día a día, así que toma nota porque estas son las gasolineras más baratas en las principales ciudades de Andalucía este sábado 11 de abril a partir de los datos recogidos en el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Sevilla
A partir de los datos obtenidos, estas son las gasolineras más económicas para hoy Sábado 11 de abril en Sevilla:
Gasolina 95
- Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.349 €/l
- Galp – Polígono P.I.B.O. parcela 295 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l
- Ballenoil – Calle Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.365 €/l
- Q8 – A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l
- Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.409 €/l
- Ballenoil – Plaza de la Trianilla (Utrera) – 1.409 €/l
- Plenergy – Calle Metalurgia (Sevilla) – 1.415 €/l
- Petroprix – Calle Metalurgia (Calonge) – 1.425 €/l
- Ronda Norte – SE-30 Nudo Calonge – 1.427 €/l
- Volaroil – Calle Sor Ángela de la Cruz, 85 (Osuna) – 1.429 €/l
Gasolina 98
- Shell – San José de la Rinconada – 1.599 €/l
- Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.604 €/l
- Carrefour – Camas – 1.629 €/l
- Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela (Sevilla) – 1.629 €/l
- Enerplus – Mairena del Alcor – 1.635 €/l
- Shell – Autovía Sevilla-Coria km 6 (Gelves) – 1.639 €/l
- Alcampo – Ronda del Tamarguillo (Sevilla) – 1.649 €/l
- Galp – Calle Antonio Peña y López (Sevilla) – 1.649 €/l
- Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l
- Shell – SE-640 km 0,75 (San Juan de Aznalfarache) – 1.654 €/l
Diésel
- Moeve – Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.590 €/l
- Plenergy – Avenida José María Tomasetti (Lebrija) – 1.688 €/l
- Avia – SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l
- Ballenoil – Morón de la Frontera – 1.699 €/l
- Galp – Bollullos de la Mitación – 1.709 €/l
- Ballenoil – Fuentes de Andalucía – 1.709 €/l
- Galp – Polígono P.I.B.O. (Bollullos) – 1.714 €/l
- Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario – El Saucejo – 1.715 €/l
- San Juan Bautista S.C.A. – Villanueva de San Juan – 1.726 €/l
- Sierra del Terril – Algámitas – 1.726 €/l
Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Málaga
Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.426 €/l
- Ballenoil – Urb. La Leala (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – 1.459 €/l
- Petroprix – Residencia La Vega (Antequera) – 1.459 €/l
- Ballenoil – Calle Pacharán, 25 (Benalmádena) – 1.459 €/l
- Plenergy – Calle Bernardo Simón de Pineda (Antequera) – 1.459 €/l
- Plenergy – Polígono Industrial (Antequera) – 1.459 €/l
- Plenergy – Calle Cañada de los Cardos (Torremolinos) – 1.465 €/l
- Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.465 €/l
- Ballenoil – Av. Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l
- Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l
Gasolina 98
- Sin rótulo – Calle Aluminio (Marbella) – 1.619 €/l
- Shell – Av. Velázquez (Málaga) – 1.639 €/l
- Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l
- M3 Petróleos – Av. Antonio Machado (Benalmádena) – 1.659 €/l
- Galp – CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.669 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Av. Juan XXIII (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l
- Agla – Pizarra – 1.729 €/l
- Ballenoil – Cártama – 1.729 €/l
- Plenergy – Cerralba – 1.729 €/l
- Agla – Cerralba km 1 – 1.739 €/l
- Express – Pizarra – 1.739 €/l
- Agla – Casarabonela km 33,2 – 1.758 €/l
- E.S. Siles Aguilera – Villanueva del Trabuco – 1.759 €/l
- Dinergia – Alameda – 1.759 €/l
- Los Remedios-Picasat – Ronda – 1.771 €/l
Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Cádiz
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras (Arcos de la Frontera) – 1.365 €/l
- Ballenoil – Av. María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.385 €/l
- Ballenoil – Av. Libertad, 26 (Rota) – 1.395 €/l
- Ballenoil – Alameda Solano (Chiclana) – 1.409 €/l
- Plenergy – Av. de los Descubrimientos, 35 (Chiclana) – 1.409 €/l
- Petroprix Chiclana – Av. del Mueble, 28 (Chiclana) – 1.409 €/l
- Ballenoil – Camino Águila Real, 22 (Chiclana) – 1.409 €/l
- Ballenoil – Av. de los Descubrimientos, 64 (Chiclana) – 1.409 €/l
- Ballenoil – Calle Electricistas, 1 (Chiclana) – 1.409 €/l
- Petroprix – Av. del Mueble, 56 (Chiclana) – 1.409 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l
- Es Coloso – Ctra. Comarcal 233 km 5,8 (La Línea) – 1.599 €/l
- Shell – A-480 km 25,8 (Jerez) – 1.599 €/l
- Moeve – A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.627 €/l
- Shell – Av. del Mueble (Chiclana) – 1.629 €/l
- BP Puerto Sta. María – N-IV km 649,8 – 1.639 €/l
- BP La Victoria – Av. Rafael Alberti (El Puerto) – 1.639 €/l
- Shell – Av. Ronda Norte, 2 (La Línea) – 1.639 €/l
- Shell – Polígono La Isleta (El Puerto) – 1.639 €/l
- Easyfuel – Camino del Lobo (Chiclana) – 1.639 €/l
Diésel
- Meroil – A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l
- Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras (Arcos) – 1.725 €/l
- Gacosur – Polígono El Olivar (Barbate) – 1.747 €/l
- Ballenoil – Av. María Auxiliadora (Rota) – 1.775 €/l
- Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea) – 1.779 €/l
- Ballenoil – Av. Libertad (Rota) – 1.785 €/l
- Shell – Av. Ronda Norte (La Línea) – 1.789 €/l
- Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l
- CNJ – Ronda del Trobal (Nueva Jarilla) – 1.799 €/l
- Windfuel Tarifa – Polígono La Vega (Tarifa) – 1.799 €/l
Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Córdoba
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil – Calle Ingeniería, 14 (La Carlota) – 1.299 €/l
- Ballenoil – Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.371 €/l
- Ballenoil – Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.420 €/l
- Ballenoil – Ejido del Valle (Lucena) – 1.429 €/l
- Cooperativa Lucena – Av. de la Infancia, 15 – 1.429 €/l
- Plenergy – Calle Concha Lago (Lucena) – 1.429 €/l
- Plenergy – Calle Espejo, 21 (Añora) – 1.429 €/l
- Ballenoil – Plaza de Colón (Córdoba) – 1.435 €/l
- Ballenoil – Campo de la Verdad (Córdoba) – 1.435 €/l
- Petroprix – Av. Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.435 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Av. Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l
- Repsol – N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.575 €/l
- Mirasierra – Carretera Rute km 0,2 – 1.595 €/l
- Shell – CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.629 €/l
- Shell – Carretera de Cabra (Lucena) – 1.629 €/l
- E.S. El Granadal – Av. Azabache (Córdoba) – 1.635 €/l
- E.S. La Milana Agla – A-339 km 24 (Priego) – 1.637 €/l
- Q8 – Carretera Trassierra (Córdoba) – 1.639 €/l
- Avia – Calle Ancha (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l
- Q8 – N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.649 €/l
Diésel
- Ballenoil – Calle Laurel, 3 (Puente Genil) – 1.551 €/l
- Ballenoil – Calle Curtidores (Villanueva de Córdoba) – 1.616 €/l
- Cooperativa – Av. de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.662 €/l
- Ballenoil – Avda. Libia, 34 (Córdoba) – 1.666 €/l
- E.S. El Saladillo – Baena – 1.689 €/l
- Riosol – Ronda Norte (Castro del Río) – 1.699 €/l
- Almazaras de la Subbética – A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l
- Cepsa – Carrera Baja (La Rambla) – 1.708 €/l
- Plenergy – Calle Concha Lago (Lucena) – 1.729 €/l
Precio de la gasolina hoy 11 de abril en Granada
Para Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado 11 de abril:
Gasolina 95
- Minioil – Av. Andalucía (Cúllar Vega) – 1.479 €/l
- Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.479 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2, 35 – 1.479 €/l
- E.S. El Molino Maracena – C/ Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.479 €/l
- E.S. El Molino Atarfe Dos – Ronda Lindarajas – 1.479 €/l
- Plenergy – C/ Aries, 1 (Jun) – 1.479 €/l
- Plenergy – Av. Andalucía (Granada) – 1.479 €/l
- Plenergy – Carretera GR-3304 (Purchil) – 1.479 €/l
- Petroprix – Polígono PERI Cetarsa, 5 (Granada) – 1.479 €/l
- Plenergy – N-432 km 427 (Atarfe) – 1.479 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l
- Alcampo Motril – Av. Salobreña (Motril) – 1.599 €/l
- AM97 Plus – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l
- A. Aguaza – N-342, km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l
- E.S. Ogicañas – C/ Granada, 56 (Ogíjares) – 1.611 €/l
- Gasóleos Ferrer – Castell de Ferro (Polígono) – 1.629 €/l
- Cepsa – N-340 km 308 (La Herradura) – 1.635 €/l
- Castril – Av. Portillo (Castril) – 1.638 €/l
- Cepsa – Polígono Almanjáyar (Granada) – 1.654 €/l
- ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe) – 1.659 €/l
Diésel
- Gasolinera La Palma – N-340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l
- Alcampo Motril – Av. Salobreña (Motril) – 1.719 €/l
- Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 – 1.729 €/l
- GM Oil – C/ Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l
- El Grupo SCA – Rambla Hileros (Castell de Ferro) – 1.735 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2 – 1.739 €/l
- Plenergy – N-432 km 427 (Atarfe) – 1.739 €/l
- Airport Granada – Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l
- Petroprix – Av. Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.745 €/l
El mapa para ver las gasolineras más baratas
Como acabamos de ver, estos son los precios de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía a primera hora de este sábado 11 de abril, pero en el caso de que desees consultar a cualquier otra hora u otro día, siempre puedes recurrir a la herramienta que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica. En la web de Geoportal gasolineras, puedes ver todos los precios listados o en un mapa como el que te mostramos a continuación, filtrado a partir de provincia, también municipio e incluso con el tipo de combustible en función de si es gasolina o diésel.