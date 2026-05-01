Hoy es 1 de mayo y como ya sabemos, es un día festivo por el Día del Trabajador y, además, este año cae en viernes, lo que deja un puente de tres días que muchos aprovechan para salir de Madrid. Ya sea una escapada corta, una visita familiar o simplemente desconectar fuera de la ciudad, el coche vuelve a ser protagonista desde primera hora. Y con ello, el que muchos se pregunten dónde les va a salir más barato repostar hoy.

En este tipo de jornadas, el comportamiento cambia bastante. No todo el mundo llena el depósito en su estación habitual, porque las rutas también cambian. Hay quien sale hacia la sierra, quien pone rumbo a otra comunidad o quien simplemente se mueve más de lo normal dentro de la ciudad. Por eso, mirar precios antes de parar se convierte en algo casi necesario, sobre todo cuando las diferencias entre gasolineras siguen ahí, aunque no siempre se vean a simple vista. Además, en un contexto en el que los precios del combustible siguen dependiendo de factores globales y pueden variar de un día para otro, muchos conductores prefieren no arriesgar. Revisar las opciones disponibles en el momento permite ajustar el gasto sin complicarse demasiado. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cuáles son hoy 1 de mayo, las gasolineras más baratas en Madrid y municipios cercanos.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos recogidos a primera hora de este viernes festivo, estas son las gasolineras más económicas para repostar en Madrid y alrededores:

Gasolina 95

Simón Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,359 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,359 €/l. Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Precio: 1,369 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Torrejón de Ardoz (Av. Constitución 225). Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz (Av. Constitución 225). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Avda. Democracia 41). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Avda. Democracia 41). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Avda. Democracia 62). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Avda. Democracia 62). Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Madrid (José Paulete). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (José Paulete). Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz (Loeches-Ajalvir). Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz (Loeches-Ajalvir). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Coslada (Av. Jarama). Precio: 1,369 €/l.

. Coslada (Av. Jarama). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Pozo del Tío Raimundo). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Pozo del Tío Raimundo). Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid (Villaverde-Vallecas km 267). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Villaverde-Vallecas km 267). Precio: 1,369 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares (Daganzo km 3). Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares (Daganzo km 3). Precio: 1,369 €/l. T9 . Torrejón de Ardoz (Mario Vargas Llosa). Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz (Mario Vargas Llosa). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Calle G, 2). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Calle G, 2). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares (Daganzo km 5). Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares (Daganzo km 5). Precio: 1,369 €/l. Gasexpress . Torrejón de Ardoz (Av. Sol). Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz (Av. Sol). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Camino Hormigueras 153). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Camino Hormigueras 153). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Vicálvaro-O’Donnell km 22). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Vicálvaro-O’Donnell km 22). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Cerro del Murmullo, 1). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Cerro del Murmullo, 1). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Humanes de Madrid (Av. Fuenlabrada, 6). Precio: 1,369 €/l.

. Humanes de Madrid (Av. Fuenlabrada, 6). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Torrejón de Ardoz (Charca de los Peces, 2). Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz (Charca de los Peces, 2). Precio: 1,369 €/l. Supeco . Alcalá de Henares (La Garena). Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares (La Garena). Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid (Hormigueras 177). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Hormigueras 177). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil. Torrejón de Ardoz (Calle Olmo, 1). Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid (José Paulete). Precio: 1,449 €/l.

. Madrid (José Paulete). Precio: 1,449 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,492 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,492 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l. Alcampo . Alcobendas. Precio: 1,519 €/l.

. Alcobendas. Precio: 1,519 €/l. Shell . Móstoles. Precio: 1,539 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,539 €/l. Alcampo . Fuenlabrada. Precio: 1,545 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,545 €/l. Alcampo . Alcorcón. Precio: 1,545 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,545 €/l. Shell . Ciempozuelos. Precio: 1,559 €/l.

. Ciempozuelos. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto . Alcobendas. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Precio: 1,559 €/l. Shell . Butarque. Precio: 1,569 €/l.

. Butarque. Precio: 1,569 €/l. Galp . Navalcarnero. Precio: 1,574 €/l.

. Navalcarnero. Precio: 1,574 €/l. BP . El Álamo. Precio: 1,589 €/l.

. El Álamo. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid (Carrera Valencia). Precio: 1,589 €/l.

. Madrid (Carrera Valencia). Precio: 1,589 €/l. Cepsa . Leganés. Precio: 1,589 €/l.

. Leganés. Precio: 1,589 €/l. BP . Alcalá de Henares (Rio Corvo). Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá de Henares (Rio Corvo). Precio: 1,599 €/l. BP . Alcalá de Henares (Puente Arce). Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá de Henares (Puente Arce). Precio: 1,599 €/l. Avia . Alcorcón. Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,599 €/l. Shell . Alcorcón (Polvoranca). Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón (Polvoranca). Precio: 1,599 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,599 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,599 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Precio: 1,599 €/l.

. Aranjuez. Precio: 1,599 €/l. Confort Auto . Aldehuela. Precio: 1,599 €/l.

. Aldehuela. Precio: 1,599 €/l. BP . Madrid (Guadalcanal). Precio: 1,599 €/l.

. Madrid (Guadalcanal). Precio: 1,599 €/l. Shell . Madrid (Atalayuela). Precio: 1,599 €/l.

. Madrid (Atalayuela). Precio: 1,599 €/l. Avia . Alcorcón (M-506). Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón (M-506). Precio: 1,599 €/l. Cepsa. San Fernando de Henares. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo . Fuenlabrada. Precio: 1,563 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,563 €/l. Alcampo . Alcorcón. Precio: 1,563 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,563 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Precio: 1,564 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,564 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,569 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,569 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,589 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares (Varsovia). Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Henares (Varsovia). Precio: 1,589 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Precio: 1,599 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Precio: 1,599 €/l. Área117 . Madrid. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid (Versalles). Precio: 1,599 €/l.

. Madrid (Versalles). Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Talamanca del Jarama. Precio: 1,599 €/l.

. Talamanca del Jarama. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Móstoles. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,599 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l. Ballenoil . Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l. Shell . Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l. Family Energy . Leganés. Precio: 1,609 €/l.

. Leganés. Precio: 1,609 €/l. Lavaplus . Base Aérea. Precio: 1,617 €/l.

. Base Aérea. Precio: 1,617 €/l. Ballenoil . Madrid (Ntra. Sra. de Fátima). Precio: 1,619 €/l.

. Madrid (Ntra. Sra. de Fátima). Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Valdemoro. Precio: 1,619 €/l.

. Valdemoro. Precio: 1,619 €/l. T9 . Valdemoro. Precio: 1,619 €/l.

. Valdemoro. Precio: 1,619 €/l. T9 . Humanes de Madrid (Tenerife). Precio: 1,619 €/l.

. Humanes de Madrid (Tenerife). Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. Precio: 1,619 €/l.

. Navalcarnero. Precio: 1,619 €/l. Maxpetrol . Navalcarnero. Precio: 1,619 €/l.

. Navalcarnero. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Navalcarnero (Zacarías). Precio: 1,619 €/l.

. Navalcarnero (Zacarías). Precio: 1,619 €/l. Alcampo. Alcobendas. Precio: 1,619 €/l.

Cómo consultar el mapa del Geoportal con los precios de la gasolina

Si quieres comprobar qué gasolineras tienes cerca antes de salir o durante el viaje, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo la herramienta más útil. Permite ver en tiempo real todas las estaciones disponibles, sus precios actualizados y su ubicación exacta sobre el mapa.

Su uso es bastante sencillo: eliges el tipo de combustible, te sitúas en la zona que te interesa y en pocos segundos puedes comparar varias opciones (tanto en forma de listado como ya hemos visto, o como un mapa como el que vemos más abajo a modo de ejemplo) sin necesidad de desviarte demasiado de tu ruta. Esto resulta especialmente práctico en un puente como este, donde los desplazamientos no siempre son los habituales y puede surgir la necesidad de repostar en cualquier momento.

Tener esa información a mano no solo ayuda a ahorrar unos euros, también permite planificar mejor el viaje y evitar paradas innecesarias. Y en un fin de semana largo, eso se agradece.