Los sindicatos desempolvan en Palma la pancarta del ‘No a la guerra’ de Sánchez en la marcha del 1 de mayo

Los sindicatos y los partidos de izquierda -socialistas, separatistas de Més y algún representante político de Podemos- han desempolvado en Palma pancarta del No a la guerra que enarbola el acorralado presidente Pedro Sánchez en la marcha de este 1 de mayo.

Antes de la movilización, el secretario general de UGT, Pedro Homar, ha resaltado como principales reivindicaciones para este Primero de Mayo la imposibilidad de la ciudadanía de acceder a una vivienda digna a pesar de las subidas salariales que siguen mostrándose incapaces de compensar los precios, y el rechazo a la guerra. «El mundo del trabajo tiene que responder con un mensaje pacifista», ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de CCOO, José Luis García, se ha referido al lema escogido este año y ha hecho hincapié en la reducción del poder adquisitivo que está sufriendo una clase trabajadora «cada vez más pobre».

En materia de vivienda, García ha vuelto a reclamar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, políticas para frenar los encarecimientos de precios y que declare el archipiélago zona tensionada. «Prohens está haciendo más caso a lo que le dicen desde Génova que a lo que necesitan las personas trabajadoras», ha añadido.

Para el representante de CCOO, los problemas de la gente trabajadora «van también de democracia» y ha hecho un llamamiento a la participación de la juventud. «La gente joven necesita que estemos más cerca de ellos y les expliquemos las falsedades de la extrema derecha, que busca enfrentar a trabajadores contra trabajadores y quiere ir a las trincheras», ha afirmado.

En la parte política, el secretario general del PSOE de Palma y portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha insistido en el discurso sobre la vivienda como pilar que falta para consolidar mejoras alcanzadas como las subidas salariales y de pensiones.

«Sí» a la regularización masiva

También ha estado presente tras la pancarta de Més per Mallorca su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia o la dirigente y regidora de Podemos en Palma, Lucía Muñoz.

Negueruela ha lamentado que en Baleares, el Govern no apoye a 40.000 familias que tienen pisos alquilados y que ven cómo sus salarios suben.

La manifestación ha llegado al Parc de la Mar donde los representantes sindicales han acusado al Ejecutivo autonómico de gobernar sólo para una parte de la ciudadanía y excluyendo al resto llegando incluso, en el caso de la regularización masiva de inmigrantes, a la deshumanización.

Los sindicalistas han acusado a las derechas de votar en contra de las subidas salariales, de la subida del salario mínimo interprofesional, de limitar los alquileres y de posicionarse en contra de las regularizaciones de inmigrantes. «Se han quitado la máscara», han afirmado.

A lo largo de la marcha se han escuchado consignas en favor de la clase obrera y contra la turistificación y, en materia de vivienda, han reclamado un gran acuerdo de Estado. Durante los discursos en el Parc de la Mar han reclamado igualmente un convenio de la educación infantil.